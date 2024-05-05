https://ria.ru/20240505/trevoga-1943993124.html
В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 05.05.2024
В Полтаве прогремел взрыв
Взрыв раздался в городе Полтава на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:40
2024-05-05T16:40
2024-05-05T16:40
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Полтава на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. С 16.25 (совпадает с мск) в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html
https://ria.ru/20240505/udary-1943991563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги