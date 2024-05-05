https://ria.ru/20240505/trevoga-1943993124.html

В Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 05.05.2024

В Полтаве прогремел взрыв

Взрыв раздался в городе Полтава на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:40

2024-05-05T16:40

2024-05-05T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Полтава на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. С 16.25 (совпадает с мск) в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html

https://ria.ru/20240505/udary-1943991563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, полтава, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины