https://ria.ru/20240505/trevoga-1943969474.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Херсонской области,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:40

2024-05-05T13:40

2024-05-05T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 13.13. Ранее тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили.

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943967355.html

украина

одесская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, одесская область, херсонская область , вооруженные силы украины