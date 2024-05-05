https://ria.ru/20240505/trevoga-1943969474.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Херсонской области,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:40
2024-05-05T13:40
2024-05-05T13:40
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 13.13. Ранее тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943967355.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу