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Правящая партия в Того победила на парламентских выборах - РИА Новости, 05.05.2024
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12:30 05.05.2024 (обновлено: 12:54 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/togo-1943961647.html
Правящая партия в Того победила на парламентских выборах
Правящая партия в Того победила на парламентских выборах - РИА Новости, 05.05.2024
Правящая партия в Того победила на парламентских выборах
Правящая партия "Союз за республику" победила на парламентских выборах в Того, сообщает портал Togo Breaking News со ссылкой на Независимую национальную... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T12:30
2024-05-05T12:54
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правящая партия "Союз за республику" победила на парламентских выборах в Того, сообщает портал Togo Breaking News со ссылкой на Независимую национальную избирательную комиссию (CENI).Парламентские выборы в Тоголезской Республике прошли 29 апреля."Союз за республику" получил 108 мест из 113 возможных. Оппозиция в общей сложности получила всего лишь пять депутатских мест. Независимые кандидаты не получили ничего", - говорится на сайте портала.Радиостанция RFI передает со ссылкой на CENI, что явка на выборах составила 61%. Ожидается подтверждение результатов со стороны Конституционного суда.Отмечается, что победа правящей партии, вероятно, позволит остаться у власти действующему президенту страны Фору Гнассингбе как минимум еще на шесть лет.Ранее правительство Того перенесло парламентские выборы с 20 на 29 апреля на фоне обсуждения проекта новой конституции.В марте Национальное собрание (парламент) Того сообщило, что приняло новую конституцию, в соответствии с которой страна перейдет к парламентской форме правления. В конце месяца президент страны Фор Гнассингбе вернул реформу конституции парламенту на повторное рассмотрение.
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в мире, того
В мире, Того
Правящая партия в Того победила на парламентских выборах

Правящая партия "Союз за республику" победила на парламентских выборах в Того

© РИА Новости / Дубровский | Перейти в медиабанкГород Ломе
Город Ломе - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Дубровский
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правящая партия "Союз за республику" победила на парламентских выборах в Того, сообщает портал Togo Breaking News со ссылкой на Независимую национальную избирательную комиссию (CENI).
Парламентские выборы в Тоголезской Республике прошли 29 апреля.
"Союз за республику" получил 108 мест из 113 возможных. Оппозиция в общей сложности получила всего лишь пять депутатских мест. Независимые кандидаты не получили ничего", - говорится на сайте портала.
Радиостанция RFI передает со ссылкой на CENI, что явка на выборах составила 61%. Ожидается подтверждение результатов со стороны Конституционного суда.
Отмечается, что победа правящей партии, вероятно, позволит остаться у власти действующему президенту страны Фору Гнассингбе как минимум еще на шесть лет.
Ранее правительство Того перенесло парламентские выборы с 20 на 29 апреля на фоне обсуждения проекта новой конституции.
В марте Национальное собрание (парламент) Того сообщило, что приняло новую конституцию, в соответствии с которой страна перейдет к парламентской форме правления. В конце месяца президент страны Фор Гнассингбе вернул реформу конституции парламенту на повторное рассмотрение.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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