https://ria.ru/20240505/togo-1943961647.html

Правящая партия в Того победила на парламентских выборах

Правящая партия в Того победила на парламентских выборах - РИА Новости, 05.05.2024

Правящая партия в Того победила на парламентских выборах

Правящая партия "Союз за республику" победила на парламентских выборах в Того, сообщает портал Togo Breaking News со ссылкой на Независимую национальную... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T12:30

2024-05-05T12:30

2024-05-05T12:54

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правящая партия "Союз за республику" победила на парламентских выборах в Того, сообщает портал Togo Breaking News со ссылкой на Независимую национальную избирательную комиссию (CENI).Парламентские выборы в Тоголезской Республике прошли 29 апреля."Союз за республику" получил 108 мест из 113 возможных. Оппозиция в общей сложности получила всего лишь пять депутатских мест. Независимые кандидаты не получили ничего", - говорится на сайте портала.Радиостанция RFI передает со ссылкой на CENI, что явка на выборах составила 61%. Ожидается подтверждение результатов со стороны Конституционного суда.Отмечается, что победа правящей партии, вероятно, позволит остаться у власти действующему президенту страны Фору Гнассингбе как минимум еще на шесть лет.Ранее правительство Того перенесло парламентские выборы с 20 на 29 апреля на фоне обсуждения проекта новой конституции.В марте Национальное собрание (парламент) Того сообщило, что приняло новую конституцию, в соответствии с которой страна перейдет к парламентской форме правления. В конце месяца президент страны Фор Гнассингбе вернул реформу конституции парламенту на повторное рассмотрение.

https://ria.ru/20240215/vlast-1927449265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, того