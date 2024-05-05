https://ria.ru/20240505/tiktok-1943956481.html

Роскомнадзор не получал обращения с просьбой заблокировать TikTok

Роскомнадзор не получал обращения с просьбой заблокировать TikTok - РИА Новости, 05.05.2024

Роскомнадзор не получал обращения с просьбой заблокировать TikTok

Роскомнадзор не получал обращения от Госдумы с просьбой заблокировать TikTok, сообщил РИА Новости регулятор. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:26

2024-05-05T11:26

2024-05-05T11:26

общество

россия

султан хамзаев

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

tiktok

госдума рф

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не получал обращения от Госдумы с просьбой заблокировать TikTok, сообщил РИА Новости регулятор. Ранее член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать TikTok на территории России. "На 3 мая 2024 года указанное обращение в ведомство не поступило", - сообщили в ведомстве. Там заявили, что в 2023 году по требованиям Роскомнадзора администрация TikTok удалила 659 запрещенных материалов, а в 2024 году – 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию. В свою очередь, в рамках рабочего взаимодействия ведомства с администрацией зарубежной соцсети в прошлом году были удалены или заблокированы 80 материалов, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. За прошедший период 2024 года – 102 таких материала. Ведомство напомнило, что в 2022 году администрация социальной сети TikTok публично заявила, что самостоятельно приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории РФ. TikTok Pte. Ltd неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 миллиона рублей. Из них в 2023 году сумма штрафа составила 2 миллиона рублей. Кроме того, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, Роскомнадзор ведет Реестр социальных сетей. В него попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Этот интернет-сервис включен в реестр. В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, предусматривающие штрафы до 8 миллионов рублей для соцсетей за несоблюдение закона о самоконтроле. За нарушение требований этого закона суд назначил TikTok 4 штрафа на общую сумму 3,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240428/tiktok-1942931977.html

https://ria.ru/20240502/tiktok-1943444860.html

https://ria.ru/20231103/tiktok-1907325238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, султан хамзаев, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, госдума рф