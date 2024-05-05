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Украинские власти сообщили о повреждении Славянской ТЭС - РИА Новости, 05.05.2024
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18:08 05.05.2024 (обновлено: 18:27 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/tes-1944003152.html
Украинские власти сообщили о повреждении Славянской ТЭС
Украинские власти сообщили о повреждении Славянской ТЭС - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские власти сообщили о повреждении Славянской ТЭС
Славянская теплоэлектростанция на подконтрольной Киеву части ДНР получила повреждения, сообщил назначенный украинскими властями замначальника городской военной... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:08
2024-05-05T18:27
в мире
киев
донецкая народная республика
славянск
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Славянская теплоэлектростанция на подконтрольной Киеву части ДНР получила повреждения, сообщил назначенный украинскими властями замначальника городской военной администрации Николаевки Владимир Проскунин, его слова приводит телеканал "Общественное".&quot;В 10:35 (совпадает с мск) начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела поврежден ряд объектов на территории станции&quot;, — отметил он.Славянская ТЭС находится в городе Николаевка вблизи Славянска, на контролируемой Киевом части Донецкой Народной Республики.Как заявил ранее в воскресенье глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, ущерб энергетике страны после последних взрывов превысил миллиард долларов. По словам министра, наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он добавил, что ситуация "достаточно сложная", а ущерб продолжит расти.В апреле глава Минэнерго Украины заявлял, что страна за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. Он попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за последнее время повреждения получили Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта в Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942564600.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, славянск
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Славянск, Специальная военная операция на Украине
Украинские власти сообщили о повреждении Славянской ТЭС

Замглавы Николаевской ВГА Проскунин сообщил о повреждении Славянской ТЭС

© Владимир Проскунин/TelegramПовреждения, полученные Славянской ТЭС. 5 мая 2024 года
Повреждения, полученные Славянской ТЭС. 5 мая 2024 года
© Владимир Проскунин/Telegram
Повреждения, полученные Славянской ТЭС. 5 мая 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Славянская теплоэлектростанция на подконтрольной Киеву части ДНР получила повреждения, сообщил назначенный украинскими властями замначальника городской военной администрации Николаевки Владимир Проскунин, его слова приводит телеканал "Общественное".
«

"В 10:35 (совпадает с мск) начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела поврежден ряд объектов на территории станции", — отметил он.

Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
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Как заявил ранее в воскресенье глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, ущерб энергетике страны после последних взрывов превысил миллиард долларов. По словам министра, наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он добавил, что ситуация "достаточно сложная", а ущерб продолжит расти.
В апреле глава Минэнерго Украины заявлял, что страна за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. Он попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за последнее время повреждения получили Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта в Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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