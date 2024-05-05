Украинские власти сообщили о повреждении Славянской ТЭС
Замглавы Николаевской ВГА Проскунин сообщил о повреждении Славянской ТЭС
© Владимир Проскунин/TelegramПовреждения, полученные Славянской ТЭС. 5 мая 2024 года
© Владимир Проскунин/Telegram
Повреждения, полученные Славянской ТЭС. 5 мая 2024 года
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Славянская теплоэлектростанция на подконтрольной Киеву части ДНР получила повреждения, сообщил назначенный украинскими властями замначальника городской военной администрации Николаевки Владимир Проскунин, его слова приводит телеканал "Общественное".
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"В 10:35 (совпадает с мск) начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела поврежден ряд объектов на территории станции", — отметил он.
Славянская ТЭС находится в городе Николаевка вблизи Славянска, на контролируемой Киевом части Донецкой Народной Республики.
Как заявил ранее в воскресенье глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, ущерб энергетике страны после последних взрывов превысил миллиард долларов. По словам министра, наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он добавил, что ситуация "достаточно сложная", а ущерб продолжит расти.
В апреле глава Минэнерго Украины заявлял, что страна за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. Он попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за последнее время повреждения получили Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта в Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.