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В Израиле закроют телеканал "Аль-Джазира" - РИА Новости, 05.05.2024
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15:00 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/telekanal-1943979114.html
В Израиле закроют телеканал "Аль-Джазира"
В Израиле закроют телеканал "Аль-Джазира" - РИА Новости, 05.05.2024
В Израиле закроют телеканал "Аль-Джазира"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кабинет министров на воскресном заседании единогласно проголосовал о закрытии катарского телеканала... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:00
2024-05-05T15:00
в мире
израиль
катар
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кабинет министров на воскресном заседании единогласно проголосовал о закрытии катарского телеканала "Аль-Джазира" в стране. "Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал "Аль-Джазира", - написал премьер в социальной сети X (бывшая Twitter). Ранее сообщалось, что представленные на утверждение кабинета министров вопросы касаются прекращения вещание канала на арабском и английском языках через контент-провайдеров в Израиле, закрытия офисов и блокировки доступа к веб-сайтам катарской сети. В начале апреля парламент Израиля (кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет правительству закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле из-за опасений, что вещание этой сети наносит ущерб национальной безопасности. В силовом блоке правительства Израиля полагают, что вещание "Аль-Джазиры", в частности, о событиях в секторе Газа, наносит ущерб безопасности страны. В правительстве неоднократно обсуждался вопрос закрытия филиала этого телеканала в Израиле, однако на фоне роли Катара в переговорах по заложникам этот вопрос постоянно откладывался. Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре 2023 года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства". При этом еще ни один зарубежный телеканал в Израиле закрыт не был.
https://ria.ru/20240505/izrail-1943969940.html
https://ria.ru/20240503/opros-1943716231.html
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в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, twitter
В мире, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, Twitter
В Израиле закроют телеканал "Аль-Джазира"

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал о закрытии "Аль-Джазиры"

© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-PetersПульт от телевизора
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-Peters
Пульт от телевизора. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кабинет министров на воскресном заседании единогласно проголосовал о закрытии катарского телеканала "Аль-Джазира" в стране.
"Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал "Аль-Джазира", - написал премьер в социальной сети X (бывшая Twitter).
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Ранее сообщалось, что представленные на утверждение кабинета министров вопросы касаются прекращения вещание канала на арабском и английском языках через контент-провайдеров в Израиле, закрытия офисов и блокировки доступа к веб-сайтам катарской сети.
В начале апреля парламент Израиля (кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет правительству закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле из-за опасений, что вещание этой сети наносит ущерб национальной безопасности.
В силовом блоке правительства Израиля полагают, что вещание "Аль-Джазиры", в частности, о событиях в секторе Газа, наносит ущерб безопасности страны. В правительстве неоднократно обсуждался вопрос закрытия филиала этого телеканала в Израиле, однако на фоне роли Катара в переговорах по заложникам этот вопрос постоянно откладывался.
Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре 2023 года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства". При этом еще ни один зарубежный телеканал в Израиле закрыт не был.
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