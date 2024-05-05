https://ria.ru/20240505/ssha-1943927866.html

СМИ: США назвали Саудовской Аравии условие для подписания военного договора

СМИ: США назвали Саудовской Аравии условие для подписания военного договора - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ: США назвали Саудовской Аравии условие для подписания военного договора

США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем, об этом, как сообщает британская газета РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T05:42

2024-05-05T05:42

2024-05-05T08:20

в мире

сша

израиль

саудовская аравия

джейк салливан

стивен мнучин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем, об этом, как сообщает британская газета Financial Times, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация (президента США Джо — Прим. ред.) Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения", — пишет издание.По словам Салливана, эти два вопроса являются частью "комплексного видения" и не могут быть разделены.В четверг агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что Саудовская Аравия и США в ближайшие недели могут заключить оборонное соглашение, которое также подразумевает нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали их декларативную часть в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако затем не подписали соответствующий документ с Израилем. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона — Иорданией и Египтом.В начале августа 2023 года США и Саудовская Аравия договорились об общих чертах сделки по нормализации отношений между королевством и Израилем.

https://ria.ru/20240121/uslovie-1922653962.html

https://ria.ru/20231029/smi-1905926665.html

сша

израиль

саудовская аравия

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в мире, сша, израиль, саудовская аравия, джейк салливан, стивен мнучин