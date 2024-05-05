https://ria.ru/20240505/simonyan-1944030780.html

Симоньян назвала различия ценностей России и "западной империи"

Симоньян назвала различия ценностей России и "западной империи" - РИА Новости, 05.05.2024

Симоньян назвала различия ценностей России и "западной империи"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T23:15

2024-05-05T23:15

2024-05-05T23:19

рим

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о том, что "западная империя" движется к ценностям римского императора Нерона, а Россия остаётся на "светлом берегу". Ранее в эфире она напомнила о романе польского писателя Генрика Сенкевича "Камо грядеши", действие которого разворачивается во времена правления римского императора Нерона, при котором начались самые страшные гонения на христиан. Журналист также пояснила значение фразы "камо грядеши" (куда идешь) с которой Апостол Пётр обратился к Христу, шедшему в Рим на распятие. "Для Рима чем это все закончилось? Погиб Рим. Ничего не осталось. Какие-то развалины Колизея, на которые ездят туристы (сейчас посмотреть)... А великая же была империя. Ничего это нам не напоминает? Нас сейчас вот с этой империей - западной империей - разделяет ров. Этот ров постоянно ширится, и я прямо чувствую, как он наполняется какой-то кипящей смолой, которую можно назвать, наверное, геенной огненной. Вот наличие этого рва и осознание того, что мы - на светлом берегу и вообще на берегу, а они - где-то там, имеет колоссальное значение. А куда движутся они? Они движутся к ценностям Нерона", - заявила Симоньян. Она также рассказала, что Нерон во время своего правления считался христианами Антихристом за все, "что он натворил". "Он убил свою мать, он убил обеих своих жён. Одна из них была любимой, он её пнул беременную ногой в живот, она потеряла ребёнка", - напомнила журналист. По её словам, те гонения на христиан имеют "прямое отношение к тому, что происходит сейчас". "Я вот просто попытаюсь донести эту аналогию. Языческая их религия... где самый главный бог - Юпитер, один из самых главных развратников, и также живут все императоры. И вдруг появляются люди, которые говорят: "Нет, бог - есть свет, бог - есть смирение, бог - есть человеколюбие, бог - есть гуманизм". Но как они могут уступить или позволить жить рядом с собой такой религии, которая не признает их сатурналии и множество праздников подобных, которые были в древнем Риме, их невероятные траты на ненужные никому роскошества. Их пиры с фаршированными дроздами, горбами верблюдов... с такими маленькими животными - сони они называются - которых держат в горшочках с фруктами и орехами, чтобы они жирнели, а потом едят этих сонь... Потому что для этого общества сегодняшние удовольствия были самым главным. Они не верили в вечную жизнь... Они хотели урвать все здесь и сейчас", - резюмировала медиаменеджер.

https://ria.ru/20240212/intervyu-1926758349.html

https://ria.ru/20240505/simonyan-1944026425.html

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рим, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)