https://ria.ru/20240505/simonyan-1944026425.html

Симоньян рассказала, что защищают российские бойцы в зоне спецоперации

Симоньян рассказала, что защищают российские бойцы в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.05.2024

Симоньян рассказала, что защищают российские бойцы в зоне спецоперации

Российские бойцы в зоне спецоперации не только защищают Донбасс, но и борются за основы Русского мира и за то, чтобы человек вообще оставался человеком, заявила РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T22:17

2024-05-05T22:17

2024-05-05T22:50

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

владимир путин

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Российские бойцы в зоне спецоперации не только защищают Донбасс, но и борются за основы Русского мира и за то, чтобы человек вообще оставался человеком, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Они ведь защищают не только Донбасс, они ведь защищают не только Русский мир. Они защищают фундамент этого самого Русского мира, который зиждется на тех самых постулатах христианства, которые стали костью в горле обожравшегося Нерона. Это гуманизм, это человеколюбие. Это то, чтобы человек оставался вообще человеком", — подчеркнула она.Ранее в эфире Симоньян напомнила о том, что самые страшные гонения на христиан начались во время правления римского императора Нерона. Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

https://ria.ru/20240424/lentochka-1941989383.html

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928137100.html

россия

донбасс

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россия, донбасс, украина, владимир путин, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), нато