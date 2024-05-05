Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг
Times: Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг
Британская писательница Джоан Роулинг. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг, сообщает газета Times.
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"У меня в голове есть шесть книг... Та, которую я сейчас пишу. Будут еще две книги о (детективе – ред.) Страйке, а потом еще три книги, которые мне очень хочется начать... Но у меня в голове есть другие истории, о которых мне действительно нужно рассказать", - приводит издание слова Роулинг.
Как заявила Роулинг, за всю ее писательскую карьеру у нее лишь раз был творческий кризис. Он случился во время написания второй книги о Гарри Поттере, "Гарри Поттер и тайная комната", вышедшей в свет в 1998 году. Тогда первая книга о волшебнике превзошла все ожидания Роулинг, и она "совершенно застыла" и была "в состоянии паники", так как не понимала, куда двигаться дальше. Теперь же она говорит, что с годами стала более уверенной в том, что найдет выход из любой ситуации.
Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.
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