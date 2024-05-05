https://ria.ru/20240505/rouling-1943976274.html

Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг

Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг - РИА Новости, 05.05.2024

Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг

Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг, сообщает газета Times. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:30

2024-05-05T14:30

2024-05-05T15:13

культура

джоан роулинг (джоан мюррэй)

гарри поттер

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг, сообщает газета Times. "У меня в голове есть шесть книг... Та, которую я сейчас пишу. Будут еще две книги о (детективе – ред.) Страйке, а потом еще три книги, которые мне очень хочется начать... Но у меня в голове есть другие истории, о которых мне действительно нужно рассказать", - приводит издание слова Роулинг. Как заявила Роулинг, за всю ее писательскую карьеру у нее лишь раз был творческий кризис. Он случился во время написания второй книги о Гарри Поттере, "Гарри Поттер и тайная комната", вышедшей в свет в 1998 году. Тогда первая книга о волшебнике превзошла все ожидания Роулинг, и она "совершенно застыла" и была "в состоянии паники", так как не понимала, куда двигаться дальше. Теперь же она говорит, что с годами стала более уверенной в том, что найдет выход из любой ситуации.

https://ria.ru/20240403/rouling-1937437247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер