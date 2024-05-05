Рейтинг@Mail.ru
Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:30 05.05.2024 (обновлено: 15:13 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/rouling-1943976274.html
Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг
Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг - РИА Новости, 05.05.2024
Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг
Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг, сообщает газета Times. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:30
2024-05-05T15:13
культура
джоан роулинг (джоан мюррэй)
гарри поттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943977004_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_a30bfd59395689d7e1b6cec8000c52a0.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг, сообщает газета Times. "У меня в голове есть шесть книг... Та, которую я сейчас пишу. Будут еще две книги о (детективе – ред.) Страйке, а потом еще три книги, которые мне очень хочется начать... Но у меня в голове есть другие истории, о которых мне действительно нужно рассказать", - приводит издание слова Роулинг. Как заявила Роулинг, за всю ее писательскую карьеру у нее лишь раз был творческий кризис. Он случился во время написания второй книги о Гарри Поттере, "Гарри Поттер и тайная комната", вышедшей в свет в 1998 году. Тогда первая книга о волшебнике превзошла все ожидания Роулинг, и она "совершенно застыла" и была "в состоянии паники", так как не понимала, куда двигаться дальше. Теперь же она говорит, что с годами стала более уверенной в том, что найдет выход из любой ситуации.
https://ria.ru/20240403/rouling-1937437247.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943977004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c5b20e4ba7e53f963ce6255e1e3324d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер
Культура, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Гарри Поттер
Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг

Times: Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг

© AFP 2024 / TOLGA AKMENБританская писательница Джоан Роулинг
Британская писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AFP 2024 / TOLGA AKMEN
Британская писательница Джоан Роулинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг, сообщает газета Times.
«
"У меня в голове есть шесть книг... Та, которую я сейчас пишу. Будут еще две книги о (детективе – ред.) Страйке, а потом еще три книги, которые мне очень хочется начать... Но у меня в голове есть другие истории, о которых мне действительно нужно рассказать", - приводит издание слова Роулинг.
Как заявила Роулинг, за всю ее писательскую карьеру у нее лишь раз был творческий кризис. Он случился во время написания второй книги о Гарри Поттере, "Гарри Поттер и тайная комната", вышедшей в свет в 1998 году. Тогда первая книга о волшебнике превзошла все ожидания Роулинг, и она "совершенно застыла" и была "в состоянии паники", так как не понимала, куда двигаться дальше. Теперь же она говорит, что с годами стала более уверенной в том, что найдет выход из любой ситуации.

Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.

Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Джоан Роулинг поставила на карту все
3 апреля, 08:00
 
КультураДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Гарри Поттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала