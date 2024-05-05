https://ria.ru/20240505/rogov-1943946152.html
Работино перешло в серую зону, заявил Рогов
Работино перешло в серую зону, заявил Рогов - РИА Новости, 05.05.2024
Работино перешло в серую зону, заявил Рогов
Село Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта перешло в "серую" зону, враг его больше физически не контролирует, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:57
2024-05-05T09:57
2024-05-05T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Село Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта перешло в "серую" зону, враг его больше физически не контролирует, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника. Уже 1 мая он сообщал, что российские военные подняли флаг России над селом. "Работино полностью перешло в "серую" зону. Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное - это взятие под контроль ближайших высот", - сказал Рогов РИА Новости. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240505/steigan-1943942259.html
https://ria.ru/20240505/energetika-1943938536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Работино перешло в серую зону, заявил Рогов
Рогов: Работино перешло в серую зону, противник его физически не контролирует
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Село Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта перешло в "серую" зону, враг его больше физически не контролирует, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника. Уже 1 мая он сообщал, что российские военные подняли флаг России над селом.
"Работино полностью перешло в "серую" зону. Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное - это взятие под контроль ближайших высот", - сказал Рогов РИА Новости.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области
. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ
с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.