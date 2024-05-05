https://ria.ru/20240505/rogov-1943937757.html
Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск
Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск - РИА Новости, 05.05.2024
Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что объявлением российским МВД в розыск Владимиру Зеленскому послан РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:45
2024-05-05T08:45
2024-05-05T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что объявлением российским МВД в розыск Владимиру Зеленскому послан чёткий сигнал, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для России "чистой воды преступник". Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Кроме того, в розыск также был объявлен экс-президент Украины Петр Порошенко. "Объявление хриплого диктатора в розыск - это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, эти решения свидетельствуют о том, что Зеленскому и Порошенко больше с рук ничего спускать не будут. "Время увещеваний, договоренностей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно. Для них, особенно для Зеленского, запахло жаренным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады. Обратный отсчет для них ускорился", - сказал Рогов. По его словам, именно Порошенко и Зеленский являются виновниками в деле разжигания войны на постукраинском пространстве, начиная с 2014 года. "Теперь Зеленский уже не сможет свободно шариться и пиариться в оккупированных городах, близких к линии фронта, полагаясь на великодушие России. Никаких гарантий безопасности для него больше нет. Теперь Зеленский - официально признанный преступник", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240504/rozysk-1943849959.html
https://ria.ru/20240505/poroshenko-1943918214.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир рогов, петр порошенко
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Петр Порошенко
Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск
Член ОП Рогов: объявлением МВД в розыск Зеленскому послали четкий сигнал
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что объявлением российским МВД в розыск Владимиру Зеленскому послан чёткий сигнал, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для России "чистой воды преступник".
Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Кроме того, в розыск также был объявлен экс-президент Украины Петр Порошенко
.
"Объявление хриплого диктатора в розыск - это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, эти решения свидетельствуют о том, что Зеленскому и Порошенко больше с рук ничего спускать не будут.
"Время увещеваний, договоренностей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно. Для них, особенно для Зеленского, запахло жаренным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады. Обратный отсчет для них ускорился", - сказал Рогов.
По его словам, именно Порошенко и Зеленский являются виновниками в деле разжигания войны на постукраинском пространстве, начиная с 2014 года.
"Теперь Зеленский уже не сможет свободно шариться и пиариться в оккупированных городах, близких к линии фронта, полагаясь на великодушие России. Никаких гарантий безопасности для него больше нет. Теперь Зеленский - официально признанный преступник", - подчеркнул Рогов.