https://ria.ru/20240505/rogov-1943937757.html

Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск

Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск - РИА Новости, 05.05.2024

Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что объявлением российским МВД в розыск Владимиру Зеленскому послан РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:45

2024-05-05T08:45

2024-05-05T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что объявлением российским МВД в розыск Владимиру Зеленскому послан чёткий сигнал, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для России "чистой воды преступник". Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Кроме того, в розыск также был объявлен экс-президент Украины Петр Порошенко. "Объявление хриплого диктатора в розыск - это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, эти решения свидетельствуют о том, что Зеленскому и Порошенко больше с рук ничего спускать не будут. "Время увещеваний, договоренностей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно. Для них, особенно для Зеленского, запахло жаренным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады. Обратный отсчет для них ускорился", - сказал Рогов. По его словам, именно Порошенко и Зеленский являются виновниками в деле разжигания войны на постукраинском пространстве, начиная с 2014 года. "Теперь Зеленский уже не сможет свободно шариться и пиариться в оккупированных городах, близких к линии фронта, полагаясь на великодушие России. Никаких гарантий безопасности для него больше нет. Теперь Зеленский - официально признанный преступник", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240504/rozysk-1943849959.html

https://ria.ru/20240505/poroshenko-1943918214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир рогов, петр порошенко