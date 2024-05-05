https://ria.ru/20240505/rezolyutsiya-1944024237.html

Лавров назвал цель резолюции о геноциде в Сребренице

Лавров назвал цель резолюции о геноциде в Сребренице - РИА Новости, 05.05.2024

Лавров назвал цель резолюции о геноциде в Сребренице

Предложенная ФРГ и Руандой в Генассамблею ООН резолюция о геноциде в Сребренице имеет своей целью "сломать сербов", которые "слишком самостоятельны в своих... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T21:45

2024-05-05T21:45

2024-05-05T22:05

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Предложенная ФРГ и Руандой в Генассамблею ООН резолюция о геноциде в Сребренице имеет своей целью "сломать сербов", которые "слишком самостоятельны в своих действиях" и не хотят присоединяться к санкциям против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Цель – сломать сербов. Она никуда не исчезала. Десять лет назад в Совете Безопасности ООН они пытались провести такую резолюцию. Мы использовали право вето. Невозможно объяснить, чем руководствуются европейцы в практическом плане, продвигая эту идею, кроме одной причины – сербы слишком своенравны, слишком самостоятельны в своих действиях", - заявил Лавров в интервью боснийскому телеканалу "АТВ". В частности, сербы не устраивают Запад тем, что "не покоряются требованиям присоединиться к санкциям против России, не хотят признавать независимость (самопровозглашенного - ред.) Косово, не хотят, чтобы Косово становилось членом международных организаций". Предложенную резолюцию Лавров назвал фактически ультиматумом Белграду. "Белграду говорят: вы хотите стать членом Евросоюза? Признавайте (самопровозглашенное - ред.) Косово и присоединяйтесь к санкциям против России, потому что членство в ЕС автоматически предполагает борьбу с Россией. Говорить такое сербам, полностью игнорируя историю нашей дружбы, совместных битв за свободу, за независимость, за православие в конце концов, за славян? Всё это абсолютно не интересует Запад. Я бы даже сказал, интересует, но со знаком минус. Именно это им и нужно разрушить", - заявил Лавров. При этом Косово – это "территория совершенного беспредела", отметил он. "Но наши западные коллеги, не краснея, говорят о том, что это уже почти "светоч" демократии. Никакой там демократии никогда не было. Это территория организованной преступности, территория этнических чисток в отношении сербов", - заявил министр. Ожидаемое, вероятно, в мае голосование в ГА ООН по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

https://ria.ru/20240501/rezolyutsiya-1943226481.html

https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html

https://ria.ru/20240501/oon-1943228619.html

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в мире, россия, сребреница, косово, сергей лавров, ратко младич, виталий чуркин, оон, генеральная ассамблея оон