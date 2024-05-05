Рейтинг@Mail.ru
В свердловском Дегтярске ввели режим ЧС - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/rezhim-1943982830.html
В свердловском Дегтярске ввели режим ЧС
В свердловском Дегтярске ввели режим ЧС - РИА Новости, 05.05.2024
В свердловском Дегтярске ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Дегтярск Свердловской области из-за отключения электричества, отопления и водоснабжения после снегопада, сообщает... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:22
2024-05-05T15:22
происшествия
екатеринбург
дегтярск
свердловская область
гидрометцентр
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928526806_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e8d91cb75e8d5301cdf4c210e3c9bc59.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Дегтярск Свердловской области из-за отключения электричества, отопления и водоснабжения после снегопада, сообщает глава города Вадим Пильников. &quot;На территории города с 4 мая 22.40 (20.40 мск) введен режим &quot;Чрезвычайная ситуация&quot;. Проводятся все необходимые мероприятия по снижению рисков для жизнедеятельности населения. В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения&quot;, - написал Пильников в своем аккаунте во &quot;Вконтакте&quot;.Он добавил, что из-за непогоды 6 мая будет приостановлен образовательный процесс в школах и детских садах. По данным властей города, для местных жителей организован подвоз технической и питьевой воды, специалисты расчищают улицы от снега и поваленных деревьев. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде – по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра. По данным Минэнерго РФ, на 5 мая 41 тысяча человек в регионе остаются без электричества. Как сообщали "Россети Урал", подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
https://ria.ru/20240504/parad-1943831039.html
https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html
екатеринбург
дегтярск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928526806_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_a5aac561c7fcfbbd4210028f794b2746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, дегтярск, свердловская область, гидрометцентр, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Екатеринбург, Дегтярск, Свердловская область, Гидрометцентр, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В свердловском Дегтярске ввели режим ЧС

В Дегтярске Свердловской области ввели режим ЧС из-за последствий снегопада

© РИА НовостиВид на Свердловскую область
Вид на Свердловскую область - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости
Вид на Свердловскую область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Дегтярск Свердловской области из-за отключения электричества, отопления и водоснабжения после снегопада, сообщает глава города Вадим Пильников.
«

"На территории города с 4 мая 22.40 (20.40 мск) введен режим "Чрезвычайная ситуация". Проводятся все необходимые мероприятия по снижению рисков для жизнедеятельности населения. В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения", - написал Пильников в своем аккаунте во "Вконтакте".

Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Екатеринбурге отменили репетицию парада
4 мая, 12:39
Он добавил, что из-за непогоды 6 мая будет приостановлен образовательный процесс в школах и детских садах.
По данным властей города, для местных жителей организован подвоз технической и питьевой воды, специалисты расчищают улицы от снега и поваленных деревьев.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде – по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра.
По данным Минэнерго РФ, на 5 мая 41 тысяча человек в регионе остаются без электричества. Как сообщали "Россети Урал", подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение
4 мая, 07:41
 
ПроисшествияЕкатеринбургДегтярскСвердловская областьГидрометцентрМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала