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В свердловском Дегтярске ввели режим ЧС

В свердловском Дегтярске ввели режим ЧС - РИА Новости, 05.05.2024

В свердловском Дегтярске ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Дегтярск Свердловской области из-за отключения электричества, отопления и водоснабжения после снегопада, сообщает... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:22

2024-05-05T15:22

2024-05-05T15:22

происшествия

екатеринбург

дегтярск

свердловская область

гидрометцентр

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Дегтярск Свердловской области из-за отключения электричества, отопления и водоснабжения после снегопада, сообщает глава города Вадим Пильников. "На территории города с 4 мая 22.40 (20.40 мск) введен режим "Чрезвычайная ситуация". Проводятся все необходимые мероприятия по снижению рисков для жизнедеятельности населения. В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения", - написал Пильников в своем аккаунте во "Вконтакте".Он добавил, что из-за непогоды 6 мая будет приостановлен образовательный процесс в школах и детских садах. По данным властей города, для местных жителей организован подвоз технической и питьевой воды, специалисты расчищают улицы от снега и поваленных деревьев. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде – по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра. По данным Минэнерго РФ, на 5 мая 41 тысяча человек в регионе остаются без электричества. Как сообщали "Россети Урал", подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

https://ria.ru/20240504/parad-1943831039.html

https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html

екатеринбург

дегтярск

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, дегтярск, свердловская область, гидрометцентр, министерство энергетики рф (минэнерго россии)