Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах
Правительство профинансирует расчистку рек в Волгоградской и Иркутской области
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиРасчистка русел рек
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Расчистка русел рек. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правительство РФ профинансирует водохозяйственные работы по расчистке рек и укреплению берегов в Волгоградской и Иркутской области, сообщила пресс-служба кабмина.
"Волгоградская и Иркутская области получат дополнительное финансирование на расчистку рек и берегоукрепительные работы. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных средств подписал председатель правительства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что федеральное финансирование поможет Волгоградской области завершить мероприятия по расчистке водных объектов Нижней Волги в 2024 году, которые ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Главная цель проекта – улучшить экологическое состояние реки за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов Нижней Волги.
В Иркутской области за счёт федеральной поддержки будут приняты оперативные меры по укреплению берега в районе села Казачье Боханского района. Это поможет предотвратить разрушение берега, связанное с негативным воздействием вод реки Ангары, защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.