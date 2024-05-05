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Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах - РИА Новости, 05.05.2024
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10:57 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/reki-1943952071.html
Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах
Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах - РИА Новости, 05.05.2024
Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах
Правительство РФ профинансирует водохозяйственные работы по расчистке рек и укреплению берегов в Волгоградской и Иркутской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:57
2024-05-05T10:57
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россия
волгоградская область
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правительство РФ профинансирует водохозяйственные работы по расчистке рек и укреплению берегов в Волгоградской и Иркутской области, сообщила пресс-служба кабмина. "Волгоградская и Иркутская области получат дополнительное финансирование на расчистку рек и берегоукрепительные работы. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных средств подписал председатель правительства", - говорится в сообщении. Отмечается, что федеральное финансирование поможет Волгоградской области завершить мероприятия по расчистке водных объектов Нижней Волги в 2024 году, которые ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Главная цель проекта – улучшить экологическое состояние реки за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов Нижней Волги. В Иркутской области за счёт федеральной поддержки будут приняты оперативные меры по укреплению берега в районе села Казачье Боханского района. Это поможет предотвратить разрушение берега, связанное с негативным воздействием вод реки Ангары, защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20230714/podtopleniya-1884095814.html
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иркутская область, россия, волгоградская область, общество
Иркутская область, Россия, Волгоградская область, Общество
Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах

Правительство профинансирует расчистку рек в Волгоградской и Иркутской области

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиРасчистка русел рек
Расчистка русел рек - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Расчистка русел рек. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правительство РФ профинансирует водохозяйственные работы по расчистке рек и укреплению берегов в Волгоградской и Иркутской области, сообщила пресс-служба кабмина.
"Волгоградская и Иркутская области получат дополнительное финансирование на расчистку рек и берегоукрепительные работы. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных средств подписал председатель правительства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что федеральное финансирование поможет Волгоградской области завершить мероприятия по расчистке водных объектов Нижней Волги в 2024 году, которые ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Главная цель проекта – улучшить экологическое состояние реки за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов Нижней Волги.
В Иркутской области за счёт федеральной поддержки будут приняты оперативные меры по укреплению берега в районе села Казачье Боханского района. Это поможет предотвратить разрушение берега, связанное с негативным воздействием вод реки Ангары, защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.
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