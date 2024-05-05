https://ria.ru/20240505/reki-1943952071.html

Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах

Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах - РИА Новости, 05.05.2024

Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах

Правительство РФ профинансирует водохозяйственные работы по расчистке рек и укреплению берегов в Волгоградской и Иркутской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:57

2024-05-05T10:57

2024-05-05T10:57

иркутская область

россия

волгоградская область

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правительство РФ профинансирует водохозяйственные работы по расчистке рек и укреплению берегов в Волгоградской и Иркутской области, сообщила пресс-служба кабмина. "Волгоградская и Иркутская области получат дополнительное финансирование на расчистку рек и берегоукрепительные работы. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных средств подписал председатель правительства", - говорится в сообщении. Отмечается, что федеральное финансирование поможет Волгоградской области завершить мероприятия по расчистке водных объектов Нижней Волги в 2024 году, которые ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Главная цель проекта – улучшить экологическое состояние реки за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов Нижней Волги. В Иркутской области за счёт федеральной поддержки будут приняты оперативные меры по укреплению берега в районе села Казачье Боханского района. Это поможет предотвратить разрушение берега, связанное с негативным воздействием вод реки Ангары, защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20230714/podtopleniya-1884095814.html

https://ria.ru/20240402/reyting-1937417764.html

иркутская область

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, россия, волгоградская область, общество