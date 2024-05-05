Рейтинг@Mail.ru
Оператор расчета ПВО назвал самую сложную для перехвата цель - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 05.05.2024 (обновлено: 05:26 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/rakety-1943716088.html
Оператор расчета ПВО назвал самую сложную для перехвата цель
Оператор расчета ПВО назвал самую сложную для перехвата цель - РИА Новости, 05.05.2024
Оператор расчета ПВО назвал самую сложную для перехвата цель
Западное высокоточное оружие не стало "спасением" для ВСУ, так как российское ПВО научилось эффективно ему противостоять, даже несмотря на все сложности,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T02:02
2024-05-05T05:26
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936585598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d808edaa11169eab5811e994e565617.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Западное высокоточное оружие не стало "спасением" для ВСУ, так как российское ПВО научилось эффективно ему противостоять, даже несмотря на все сложности, рассказал РИА Новости оператор расчета ЗРК "Бук" с позывным Стаф.Ранее США заявили, что в пакет вооружений для Украины на 61 миллиард долларов войдут ракеты ATACMSбез указания их модификаций. Ракеты ATACMS Block 1 уже поставлялись ВСУ в 2023 году, и их уже сбивали средства ПВО ВКС России. В новом пакете американской "помощи" могут быть ракеты ATACMS Block 1A.Тем не менее, по оценкам специалистов Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), российские средств ПВО вполне могут противостоять такому оружию. Так, реализованные технические решения в ЗРК "Бук-М3" позволяют перехватывать ATACMS.&quot;Мы очень быстро приспосабливаемся к новым угрозам. Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли. Высотная низкоскоростная цель для нас – не сложная мишень&quot;, — пояснил Стаф.Куда сложнее, по его словам, сбивать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Это оружие Украине начали поставлять весной 2023 года."Они летят к цели на малой высоте, прячась за складками рельефа местности. Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, но, думаю, и ATACMS научимся сбивать", — отметил боец.
https://ria.ru/20240502/atacms-1943518306.html
https://ria.ru/20240502/atacms-1943394086.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936585598_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3ae480a5ce48fd75238ca203c779a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Оператор расчета ПВО назвал самую сложную для перехвата цель

Боец ПВО Стаф: Storm Shadow сбивать непросто из-за особенностей их применения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты англо-французской ракеты Storm Shadow
Фрагменты англо-французской ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Западное высокоточное оружие не стало "спасением" для ВСУ, так как российское ПВО научилось эффективно ему противостоять, даже несмотря на все сложности, рассказал РИА Новости оператор расчета ЗРК "Бук" с позывным Стаф.
Ранее США заявили, что в пакет вооружений для Украины на 61 миллиард долларов войдут ракеты ATACMSбез указания их модификаций. Ракеты ATACMS Block 1 уже поставлялись ВСУ в 2023 году, и их уже сбивали средства ПВО ВКС России. В новом пакете американской "помощи" могут быть ракеты ATACMS Block 1A.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Раде заявили, что Россия приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев
2 мая, 16:28
Тем не менее, по оценкам специалистов Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), российские средств ПВО вполне могут противостоять такому оружию. Так, реализованные технические решения в ЗРК "Бук-М3" позволяют перехватывать ATACMS.
«

"Мы очень быстро приспосабливаемся к новым угрозам. Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли. Высотная низкоскоростная цель для нас – не сложная мишень", — пояснил Стаф.

Куда сложнее, по его словам, сбивать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Это оружие Украине начали поставлять весной 2023 года.
"Они летят к цели на малой высоте, прячась за складками рельефа местности. Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, но, думаю, и ATACMS научимся сбивать", — отметил боец.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации
2 мая, 05:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала