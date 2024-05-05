https://ria.ru/20240505/rakety-1943716088.html

Оператор расчета ПВО назвал самую сложную для перехвата цель

Оператор расчета ПВО назвал самую сложную для перехвата цель - РИА Новости, 05.05.2024

Оператор расчета ПВО назвал самую сложную для перехвата цель

Западное высокоточное оружие не стало "спасением" для ВСУ, так как российское ПВО научилось эффективно ему противостоять, даже несмотря на все сложности,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T02:02

2024-05-05T02:02

2024-05-05T05:26

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Западное высокоточное оружие не стало "спасением" для ВСУ, так как российское ПВО научилось эффективно ему противостоять, даже несмотря на все сложности, рассказал РИА Новости оператор расчета ЗРК "Бук" с позывным Стаф.Ранее США заявили, что в пакет вооружений для Украины на 61 миллиард долларов войдут ракеты ATACMSбез указания их модификаций. Ракеты ATACMS Block 1 уже поставлялись ВСУ в 2023 году, и их уже сбивали средства ПВО ВКС России. В новом пакете американской "помощи" могут быть ракеты ATACMS Block 1A.Тем не менее, по оценкам специалистов Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), российские средств ПВО вполне могут противостоять такому оружию. Так, реализованные технические решения в ЗРК "Бук-М3" позволяют перехватывать ATACMS."Мы очень быстро приспосабливаемся к новым угрозам. Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли. Высотная низкоскоростная цель для нас – не сложная мишень", — пояснил Стаф.Куда сложнее, по его словам, сбивать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Это оружие Украине начали поставлять весной 2023 года."Они летят к цели на малой высоте, прячась за складками рельефа местности. Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, но, думаю, и ATACMS научимся сбивать", — отметил боец.

https://ria.ru/20240502/atacms-1943518306.html

https://ria.ru/20240502/atacms-1943394086.html

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украина, сша, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии