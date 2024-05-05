https://ria.ru/20240505/putin-1943941310.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, поблагодарил его за большой вклад в сбережение непреходящих ценностей православия,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:20
2024-05-05T09:20
2024-05-05T09:20
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владимир путин
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общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, поблагодарил его за большой вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Хочу выразить глубокую признательность за ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, богатейших исторических, культурных, духовных традиций нашего народа, воспитание подрастающего поколения. И конечно, за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления отечества", - говорится в сообщении. Путин добавил, что праздник Пасхи, который отмечают христиане всего мира, пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, дарит им радость и надежду, укрепляет в вере. Кроме того, президент пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, пасха, общество, религия
Россия, Владимир Путин, Пасха, Общество, Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Путин поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в сбережение ценностей православия
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, поблагодарил его за большой вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Хочу выразить глубокую признательность за ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, богатейших исторических, культурных, духовных традиций нашего народа, воспитание подрастающего поколения. И конечно, за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления отечества", - говорится в сообщении.
Путин добавил, что праздник Пасхи, который отмечают христиане всего мира, пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, дарит им радость и надежду, укрепляет в вере. Кроме того, президент пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.