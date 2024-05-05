https://ria.ru/20240505/putin-1943941310.html

Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, поблагодарил его за большой вклад в сбережение непреходящих ценностей православия,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:20

2024-05-05T09:20

2024-05-05T09:20

россия

владимир путин

пасха

общество

религия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, поблагодарил его за большой вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Хочу выразить глубокую признательность за ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, богатейших исторических, культурных, духовных традиций нашего народа, воспитание подрастающего поколения. И конечно, за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления отечества", - говорится в сообщении. Путин добавил, что праздник Пасхи, который отмечают христиане всего мира, пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, дарит им радость и надежду, укрепляет в вере. Кроме того, президент пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, пасха, общество, религия