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Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
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09:20 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/putin-1943941310.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, поблагодарил его за большой вклад в сбережение непреходящих ценностей православия,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:20
2024-05-05T09:20
россия
владимир путин
пасха
общество
религия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, поблагодарил его за большой вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Хочу выразить глубокую признательность за ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, богатейших исторических, культурных, духовных традиций нашего народа, воспитание подрастающего поколения. И конечно, за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления отечества", - говорится в сообщении. Путин добавил, что праздник Пасхи, который отмечают христиане всего мира, пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, дарит им радость и надежду, укрепляет в вере. Кроме того, президент пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.
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россия, владимир путин, пасха, общество, религия
Россия, Владимир Путин, Пасха, Общество, Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Путин поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в сбережение ценностей православия

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирил
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирил - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирил. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, поблагодарил его за большой вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Хочу выразить глубокую признательность за ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, богатейших исторических, культурных, духовных традиций нашего народа, воспитание подрастающего поколения. И конечно, за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления отечества", - говорится в сообщении.
Путин добавил, что праздник Пасхи, который отмечают христиане всего мира, пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, дарит им радость и надежду, укрепляет в вере. Кроме того, президент пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова
Вчера, 09:11
 
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