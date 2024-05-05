https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html

Путин поздравил россиян с Пасхой

Путин поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:05

2024-05-05T09:05

2024-05-05T13:16

русская православная церковь

общество

религия

владимир путин

религия

пасха

россия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий", — сказал он.Политик указал, что деятельность этих религиозных организаций направлена на сохранение исторического, культурного и духовного наследия России, укрепление института семьи, воспитание молодежи, распространение таких добродетелей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.Путин подчеркнул, что духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сейчас, во время серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в ней.Президент отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.Глава государства также поздравил с Пасхой патриарха Кирилла. Он поблагодарил предстоятеля РПЦ за неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение ценностей православия, традиций народа России и воспитание молодежи, а также "за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления отечества".Путин добавил, что праздник Пасхи, который отмечают христиане всего мира, пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, дарит им радость и надежду, укрепляет в вере. Кроме того, президент пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240505/paskha-1943735891.html

https://ria.ru/20240505/paskha-1943646364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, общество, религия, владимир путин, пасха, россия