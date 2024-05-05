https://ria.ru/20240505/professii-1943924674.html

В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ

В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ - РИА Новости, 05.05.2024

В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ

Из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T03:10

2024-05-05T03:10

2024-05-05T05:31

общество

технологии

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936465759_122:0:3763:2048_1920x0_80_0_0_5d38e81f0562e8f9110499599303798d.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин."Проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Тем не менее есть ряд профессий, которые все же находятся в потенциальной зоне риска. Например, это специалисты службы поддержки клиентов. Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников", — сказал он РИА Новости.Также, как полагает депутат, может сократиться количество администраторов – "многие компании уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны, например, отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами".По словам Немкина, согласно недавнему социологическому опросу, как минимум 16% граждан переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу. "ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров", — добавил собеседник.При этом, по мнению парламентария, заменить человека во всем ИИ не сможет."Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами – в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов", — заключил он.

https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html

https://ria.ru/20240424/ii-1941969466.html

https://ria.ru/20240104/issledovanie-1919678236.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, госдума рф