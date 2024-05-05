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В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ - РИА Новости, 05.05.2024
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03:10 05.05.2024 (обновлено: 05:31 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/professii-1943924674.html
В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ
В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ - РИА Новости, 05.05.2024
В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ
Из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T03:10
2024-05-05T05:31
общество
технологии
госдума рф
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.&quot;Проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Тем не менее есть ряд профессий, которые все же находятся в потенциальной зоне риска. Например, это специалисты службы поддержки клиентов. Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников&quot;, — сказал он РИА Новости.Также, как полагает депутат, может сократиться количество администраторов – "многие компании уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны, например, отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами".По словам Немкина, согласно недавнему социологическому опросу, как минимум 16% граждан переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу. "ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров", — добавил собеседник.При этом, по мнению парламентария, заменить человека во всем ИИ не сможет."Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами – в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов", — заключил он.
https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ

Депутат Немкин: внедрение ИИ ставит ряд профессий под угрозу исчезновения

© iStock.com / gorodenkoffВрачи работают с использованием искусственного интеллекта
Врачи работают с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Врачи работают с использованием искусственного интеллекта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
«

"Проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Тем не менее есть ряд профессий, которые все же находятся в потенциальной зоне риска. Например, это специалисты службы поддержки клиентов. Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников", — сказал он РИА Новости.

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Также, как полагает депутат, может сократиться количество администраторов – "многие компании уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны, например, отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами".
По словам Немкина, согласно недавнему социологическому опросу, как минимум 16% граждан переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу.
"ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров", — добавил собеседник.
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При этом, по мнению парламентария, заменить человека во всем ИИ не сможет.
"Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами – в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов", — заключил он.
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