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В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником - РИА Новости, 05.05.2024
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23:23 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/prazdnik-1944031166.html
В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником
В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником - РИА Новости, 05.05.2024
В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником
Ряд политических и профсоюзных организаций в Бельгии, объеденные в "Коалицию 8 мая", провели в воскресенье акцию в пригороде Антверпена с требованием сделать... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T23:23
2024-05-05T23:23
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АНТВЕРПЕН (Бельгия), 5 мая - РИА Новости. Ряд политических и профсоюзных организаций в Бельгии, объеденные в "Коалицию 8 мая", провели в воскресенье акцию в пригороде Антверпена с требованием сделать эту дату государственным праздником в память о победе над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. Акция прошла незадолго до выборов в Европарламент и на фоне опасений из-за роста популярности крайне правых партий в Европейском союзе, которые могут создать серьезную конкуренцию европейским левым и либералам. "Законы и правила сами по себе не являются абсолютной защитой против крайне правых сил, которые вновь возвращаются… Нам необходим день 8 мая (в качестве государственного праздника - ред.) в память освобождения и как день солидарности", - заявил на акции глава объединения либеральных профсоюзов Бельгии Оливье Валентан. По его словам, идеи крайне правых сил в Европе набирают все больше популярности, в том числе благодаря развитию социальных сетей. Для противостояния этому необходима "живая память" о таких важных датах, как победа над фашизмом, полагает глава профсоюзного объединения. "Коалиция 8 мая" объединяет профсоюзы, общественные организации, а также известных представителей культурных и научных кругов. Ее заявленная цель - сделать 8 мая - день победы над фашизмом - государственным праздником и официальным выходным в Бельгии. В коалиции утверждают, что таким образом они ведут борьбу с ростом популярности в Европе крайне правых политических сил. Акция прошла у форта Бреендонк в пригороде Антверпена, где во времена Второй мировой войны располагался концентрационный лагерь фашистов. Там содержались тысячи пленных бельгийцев, сотни из них были умерщвлены или погибли из-за тяжелых условий содержания. Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня. Согласно опросам, крайне правые силы могут расширить свое представительство в этом европейском институте.
https://ria.ru/20240505/forum-1944016134.html
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в мире, бельгия, европа, антверпен, европарламент
В мире, Бельгия, Европа, Антверпен, Европарламент
В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником

В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом национальным праздником

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНТВЕРПЕН (Бельгия), 5 мая - РИА Новости. Ряд политических и профсоюзных организаций в Бельгии, объеденные в "Коалицию 8 мая", провели в воскресенье акцию в пригороде Антверпена с требованием сделать эту дату государственным праздником в память о победе над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.
Акция прошла незадолго до выборов в Европарламент и на фоне опасений из-за роста популярности крайне правых партий в Европейском союзе, которые могут создать серьезную конкуренцию европейским левым и либералам.
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"Законы и правила сами по себе не являются абсолютной защитой против крайне правых сил, которые вновь возвращаются… Нам необходим день 8 мая (в качестве государственного праздника - ред.) в память освобождения и как день солидарности", - заявил на акции глава объединения либеральных профсоюзов Бельгии Оливье Валентан. По его словам, идеи крайне правых сил в Европе набирают все больше популярности, в том числе благодаря развитию социальных сетей. Для противостояния этому необходима "живая память" о таких важных датах, как победа над фашизмом, полагает глава профсоюзного объединения.
"Коалиция 8 мая" объединяет профсоюзы, общественные организации, а также известных представителей культурных и научных кругов. Ее заявленная цель - сделать 8 мая - день победы над фашизмом - государственным праздником и официальным выходным в Бельгии. В коалиции утверждают, что таким образом они ведут борьбу с ростом популярности в Европе крайне правых политических сил.
Акция прошла у форта Бреендонк в пригороде Антверпена, где во времена Второй мировой войны располагался концентрационный лагерь фашистов. Там содержались тысячи пленных бельгийцев, сотни из них были умерщвлены или погибли из-за тяжелых условий содержания.
Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня. Согласно опросам, крайне правые силы могут расширить свое представительство в этом европейском институте.
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