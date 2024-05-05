https://ria.ru/20240505/prazdnik-1944031166.html

В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником

В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником - РИА Новости, 05.05.2024

В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником

Ряд политических и профсоюзных организаций в Бельгии, объеденные в "Коалицию 8 мая", провели в воскресенье акцию в пригороде Антверпена с требованием сделать... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T23:23

2024-05-05T23:23

2024-05-05T23:23

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АНТВЕРПЕН (Бельгия), 5 мая - РИА Новости. Ряд политических и профсоюзных организаций в Бельгии, объеденные в "Коалицию 8 мая", провели в воскресенье акцию в пригороде Антверпена с требованием сделать эту дату государственным праздником в память о победе над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. Акция прошла незадолго до выборов в Европарламент и на фоне опасений из-за роста популярности крайне правых партий в Европейском союзе, которые могут создать серьезную конкуренцию европейским левым и либералам. "Законы и правила сами по себе не являются абсолютной защитой против крайне правых сил, которые вновь возвращаются… Нам необходим день 8 мая (в качестве государственного праздника - ред.) в память освобождения и как день солидарности", - заявил на акции глава объединения либеральных профсоюзов Бельгии Оливье Валентан. По его словам, идеи крайне правых сил в Европе набирают все больше популярности, в том числе благодаря развитию социальных сетей. Для противостояния этому необходима "живая память" о таких важных датах, как победа над фашизмом, полагает глава профсоюзного объединения. "Коалиция 8 мая" объединяет профсоюзы, общественные организации, а также известных представителей культурных и научных кругов. Ее заявленная цель - сделать 8 мая - день победы над фашизмом - государственным праздником и официальным выходным в Бельгии. В коалиции утверждают, что таким образом они ведут борьбу с ростом популярности в Европе крайне правых политических сил. Акция прошла у форта Бреендонк в пригороде Антверпена, где во времена Второй мировой войны располагался концентрационный лагерь фашистов. Там содержались тысячи пленных бельгийцев, сотни из них были умерщвлены или погибли из-за тяжелых условий содержания. Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня. Согласно опросам, крайне правые силы могут расширить свое представительство в этом европейском институте.

https://ria.ru/20240505/forum-1944016134.html

https://ria.ru/20240504/torez-1943864638.html

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в мире, бельгия, европа, антверпен, европарламент