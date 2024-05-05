В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником
В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом национальным праздником
Флаг Бельгии. Архивное фото
АНТВЕРПЕН (Бельгия), 5 мая - РИА Новости. Ряд политических и профсоюзных организаций в Бельгии, объеденные в "Коалицию 8 мая", провели в воскресенье акцию в пригороде Антверпена с требованием сделать эту дату государственным праздником в память о победе над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.
Акция прошла незадолго до выборов в Европарламент и на фоне опасений из-за роста популярности крайне правых партий в Европейском союзе, которые могут создать серьезную конкуренцию европейским левым и либералам.
"Законы и правила сами по себе не являются абсолютной защитой против крайне правых сил, которые вновь возвращаются… Нам необходим день 8 мая (в качестве государственного праздника - ред.) в память освобождения и как день солидарности", - заявил на акции глава объединения либеральных профсоюзов Бельгии Оливье Валентан. По его словам, идеи крайне правых сил в Европе набирают все больше популярности, в том числе благодаря развитию социальных сетей. Для противостояния этому необходима "живая память" о таких важных датах, как победа над фашизмом, полагает глава профсоюзного объединения.
"Коалиция 8 мая" объединяет профсоюзы, общественные организации, а также известных представителей культурных и научных кругов. Ее заявленная цель - сделать 8 мая - день победы над фашизмом - государственным праздником и официальным выходным в Бельгии. В коалиции утверждают, что таким образом они ведут борьбу с ростом популярности в Европе крайне правых политических сил.
Акция прошла у форта Бреендонк в пригороде Антверпена, где во времена Второй мировой войны располагался концентрационный лагерь фашистов. Там содержались тысячи пленных бельгийцев, сотни из них были умерщвлены или погибли из-за тяжелых условий содержания.
Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня. Согласно опросам, крайне правые силы могут расширить свое представительство в этом европейском институте.