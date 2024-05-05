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Медведев поздравил россиян с Пасхой

Медведев поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Медведев поздравил россиян с Пасхой

Замруководитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником Пасхи. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:53

2024-05-05T00:53

2024-05-05T00:53

религия

дмитрий медведев

пасха

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Замруководитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником Пасхи. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Христос Воскресе!" - написал Медведев в своем Telegram-канале.

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2024

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дмитрий медведев, пасха, россия