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Медведев поздравил россиян с Пасхой
Медведев поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Медведев поздравил россиян с Пасхой
Замруководитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником Пасхи. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:53
2024-05-05T00:53
2024-05-05T00:53
религия
дмитрий медведев
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россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Замруководитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником Пасхи. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Христос Воскресе!" - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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дмитрий медведев, пасха, россия
Религия, Дмитрий Медведев, Пасха, Россия
Медведев поздравил россиян с Пасхой
Медведев поздравил россиян с праздником Пасхи