https://ria.ru/20240505/poroshenko-1943918214.html

Порошенко прокомментировал объявление в розыск в России

Порошенко прокомментировал объявление в розыск в России - РИА Новости, 05.05.2024

Порошенко прокомментировал объявление в розыск в России

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в соцсетях объявление его в розыск МВД России, предположив, что это связано с его "патриотизмом и любовью... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T01:00

2024-05-05T01:00

2024-05-05T01:24

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в соцсетях объявление его в розыск МВД России, предположив, что это связано с его "патриотизмом и любовью к Украине"."<…> Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку", — заявил Порошенко.МВД России ранее объявило в розыск Порошенко, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 годы. Также МВД объявило в розыск Владимира Зеленского.Как отметил в беседе с РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, Порошенко и Зеленский не прекращали агрессию против России, а их обещания по мирному урегулированию конфликта не реализуются, поэтому Москва имеет все основания для уголовного преследования этих политиков.

https://ria.ru/20240504/pavlyuk-1943870380.html

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в мире, россия, украина, петр порошенко, владимир зеленский, григорий карасин, совет федерации рф