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Порошенко прокомментировал объявление в розыск в России - РИА Новости, 05.05.2024
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01:00 05.05.2024 (обновлено: 01:24 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/poroshenko-1943918214.html
Порошенко прокомментировал объявление в розыск в России
Порошенко прокомментировал объявление в розыск в России - РИА Новости, 05.05.2024
Порошенко прокомментировал объявление в розыск в России
Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в соцсетях объявление его в розыск МВД России, предположив, что это связано с его "патриотизмом и любовью... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T01:00
2024-05-05T01:24
в мире
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в соцсетях объявление его в розыск МВД России, предположив, что это связано с его "патриотизмом и любовью к Украине"."&lt;…&gt; Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку", — заявил Порошенко.МВД России ранее объявило в розыск Порошенко, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 годы. Также МВД объявило в розыск Владимира Зеленского.Как отметил в беседе с РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, Порошенко и Зеленский не прекращали агрессию против России, а их обещания по мирному урегулированию конфликта не реализуются, поэтому Москва имеет все основания для уголовного преследования этих политиков.
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в мире, россия, украина, петр порошенко, владимир зеленский, григорий карасин, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Порошенко прокомментировал объявление в розыск в России

Порошенко счел объявление в розыск МВД России почти боевой наградой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в соцсетях объявление его в розыск МВД России, предположив, что это связано с его "патриотизмом и любовью к Украине".
"<…> Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку", — заявил Порошенко.
МВД России ранее объявило в розыск Порошенко, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 годы. Также МВД объявило в розыск Владимира Зеленского.
Как отметил в беседе с РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, Порошенко и Зеленский не прекращали агрессию против России, а их обещания по мирному урегулированию конфликта не реализуются, поэтому Москва имеет все основания для уголовного преследования этих политиков.
Александр Павлюк
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ
Вчера, 17:22
 
В миреРоссияУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
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