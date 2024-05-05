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СМИ рассказали о последствиях задержки в выделении помощи Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pomosch-1943949928.html
СМИ рассказали о последствиях задержки в выделении помощи Украине
СМИ рассказали о последствиях задержки в выделении помощи Украине - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ рассказали о последствиях задержки в выделении помощи Украине
Задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:31
2024-05-05T10:31
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву, сообщает газета Guardian. "Задержка в предоставлении военной помощи США на полгода… дорого обошлась Украине. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом", - передает издание. Отмечается, что хотя первые партии артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия уже прибыли на Украину в рамках нового пакета помощи, потребуется несколько недель, чтобы оружие и техника в больших количествах достигли линии фронта. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240505/steigan-1943942259.html
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украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, В мире
СМИ рассказали о последствиях задержки в выделении помощи Украине

Guardian: задержка в выделении США военной помощи дорого обошлась Украине

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву, сообщает газета Guardian.
"Задержка в предоставлении военной помощи США на полгода… дорого обошлась Украине. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом", - передает издание.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина
09:32
Отмечается, что хотя первые партии артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия уже прибыли на Украину в рамках нового пакета помощи, потребуется несколько недель, чтобы оружие и техника в больших количествах достигли линии фронта.
Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американская БМП Bradley - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT
3 мая, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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