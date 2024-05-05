https://ria.ru/20240505/pomosch-1943949928.html

СМИ рассказали о последствиях задержки в выделении помощи Украине

СМИ рассказали о последствиях задержки в выделении помощи Украине - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ рассказали о последствиях задержки в выделении помощи Украине

Задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:31

2024-05-05T10:31

2024-05-05T10:31

украина

сша

россия

джо байден

сергей лавров

нато

министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву, сообщает газета Guardian. "Задержка в предоставлении военной помощи США на полгода… дорого обошлась Украине. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом", - передает издание. Отмечается, что хотя первые партии артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия уже прибыли на Украину в рамках нового пакета помощи, потребуется несколько недель, чтобы оружие и техника в больших количествах достигли линии фронта. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240505/steigan-1943942259.html

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943748876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире