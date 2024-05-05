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СМИ: советник Байдена признал, что помощь США Украине не остановит Россию

СМИ: советник Байдена признал, что помощь США Украине не остановит Россию - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ: советник Байдена признал, что помощь США Украине не остановит Россию

Недавно одобренная Вашингтоном помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте, признал советник президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T02:31

2024-05-05T02:31

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Недавно одобренная Вашингтоном помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте, признал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет британская газета Financial Times."Салливан сказал, что он все еще ожидает "российских прорывов" на фронте "в предстоящий период", несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце", — указало издание со ссылкой на выступление Салливана.При этом советник Байдена заявил, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году. Как отметило издание, эти слова чиновника демонстрируют, как Белый дом видит развитие конфликта на Украине в случае, если на президентских выборах в США победит действующий глава государства.По мнению автора материала, любое наступление ВСУ в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны США. "Но Дональд Трамп, бывший президент и предполагаемый кандидат от Республиканской партии, скептично относится к помощи Украине и обещает попытаться быстро положить конец конфликту и добиться урегулирования путем переговоров", — отметила газета.Конгресс США ранее принял, а президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20231010/dominirovanie-1901887180.html

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в мире, украина, сша, россия, джейк салливан, джо байден, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024