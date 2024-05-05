СМИ: советник Байдена признал, что помощь США Украине не остановит Россию
FT: советник Байдена Салливан признал, что помощь США Киеву не остановит Россию
© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Недавно одобренная Вашингтоном помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте, признал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет британская газета Financial Times.
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"Салливан сказал, что он все еще ожидает "российских прорывов" на фронте "в предстоящий период", несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце", — указало издание со ссылкой на выступление Салливана.
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При этом советник Байдена заявил, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году. Как отметило издание, эти слова чиновника демонстрируют, как Белый дом видит развитие конфликта на Украине в случае, если на президентских выборах в США победит действующий глава государства.
По мнению автора материала, любое наступление ВСУ в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны США.
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"Но Дональд Трамп, бывший президент и предполагаемый кандидат от Республиканской партии, скептично относится к помощи Украине и обещает попытаться быстро положить конец конфликту и добиться урегулирования путем переговоров", — отметила газета.
Конгресс США ранее принял, а президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".