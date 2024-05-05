https://ria.ru/20240505/pokushenie-1943973513.html

Один из напавших на кандидата в Европарламент в Дрездене сдался полиции

Один из напавших на кандидата в Европарламент в Дрездене сдался полиции - РИА Новости, 05.05.2024

Один из напавших на кандидата в Европарламент в Дрездене сдался полиции

Одним из напавших на кандидата Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке, выдвинутого на выборы в Европарламент, оказался несовершеннолетний... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:02

2024-05-05T14:02

2024-05-05T14:02

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германия

саксония

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европарламент

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Одним из напавших на кандидата Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке, выдвинутого на выборы в Европарламент, оказался несовершеннолетний житель Дрездена, он пришел в полицейский участок с мамой и сознался, сообщает немецкое издание Bild. "Один из нападавших, избивших в пятницу политика СДПГ (Социал-демократической партии Германии - ред.) Маттиаса Экке..., сдался. Он немец из Дрездена... Квентин Дж. вместе с мамой появился в полицейском участке... около 1.00 (2.00 - мск.) в воскресенье. Сообщается, что там он признал нападение", - пишет издание. Согласно газете, подозреваемый в данный момент не находится под стражей, поскольку он несовершеннолетний, имеет постоянное место жительства и сам сдался полиции. Согласно публикации, ему позволили вернуться домой только на некоторых условиях, которые не раскрываются. "Теперь его (нападавшего - ред.) будут допрашивать в полицейском центре защиты от терроризма и экстремизма... в присутствии его адвоката", - сообщает Bild. Ранее Социал-демократическая партия Германии сообщила, что в федеральной земле Саксония неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.

https://ria.ru/20240504/sholts-1943889115.html

https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дрезден, германия, саксония, bild, европарламент