Один из напавших на кандидата в Европарламент в Дрездене сдался полиции
Один из напавших на кандидата СДПГ пришел в полицейский участок с мамой
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Одним из напавших на кандидата Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке, выдвинутого на выборы в Европарламент, оказался несовершеннолетний житель Дрездена, он пришел в полицейский участок с мамой и сознался, сообщает немецкое издание Bild.
"Один из нападавших, избивших в пятницу политика СДПГ (Социал-демократической партии Германии - ред.) Маттиаса Экке..., сдался. Он немец из Дрездена... Квентин Дж. вместе с мамой появился в полицейском участке... около 1.00 (2.00 - мск.) в воскресенье. Сообщается, что там он признал нападение", - пишет издание.
Согласно газете, подозреваемый в данный момент не находится под стражей, поскольку он несовершеннолетний, имеет постоянное место жительства и сам сдался полиции. Согласно публикации, ему позволили вернуться домой только на некоторых условиях, которые не раскрываются.
"Теперь его (нападавшего - ред.) будут допрашивать в полицейском центре защиты от терроризма и экстремизма... в присутствии его адвоката", - сообщает Bild.
Ранее Социал-демократическая партия Германии сообщила, что в федеральной земле Саксония неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке.
Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.
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