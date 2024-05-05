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В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывное устройство - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:11 05.05.2024 (обновлено: 20:44 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/podrostok-1944015583.html
В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывное устройство
В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывное устройство - РИА Новости, 05.05.2024
В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывное устройство
Подросток в ЛНР погиб, наступив на неизвестное взрывное устройство, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T20:11
2024-05-05T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
первомайск
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ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Подросток в ЛНР погиб, наступив на неизвестное взрывное устройство, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин.&quot;Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, образовавшемуся в заброшенном карьере, на рыбалку, где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Колягина, трое друзей подростка получили ранения. Двух из них госпитализировали, еще одного после оказания медицинской помощи отправили домой.Это не первый подобный случай в этой местности. Так, 22 апреля двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново в городском округе Первомайск. Пострадавших госпитализировали со множественными осколочными ранениями. Как сообщил тогда Колягин, одному из пострадавших оторвало правую стопу.Первомайск — город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине там проживали около 36 тысяч человек. Экономика города ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля 2022 года линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
https://ria.ru/20240505/otstuplenie-1943980574.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, первомайск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Первомайск
В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывное устройство

В ЛНР подросток погиб, наступив на неизвестное устройство, еще трое ранены

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Подросток в ЛНР погиб, наступив на неизвестное взрывное устройство, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин.
«

"Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, образовавшемуся в заброшенном карьере, на рыбалку, где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался", — написал он в Telegram-канале.

По словам Колягина, трое друзей подростка получили ранения. Двух из них госпитализировали, еще одного после оказания медицинской помощи отправили домой.
Это не первый подобный случай в этой местности. Так, 22 апреля двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново в городском округе Первомайск. Пострадавших госпитализировали со множественными осколочными ранениями. Как сообщил тогда Колягин, одному из пострадавших оторвало правую стопу.
Первомайск — город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине там проживали около 36 тысяч человек. Экономика города ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля 2022 года линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаПервомайск
 
 
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