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Российские силы нанесли удар по складу в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:52 05.05.2024 (обновлено: 13:04 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/podpole-1943934117.html
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове, сообщило подполье
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 05.05.2024
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове, сообщило подполье
Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:52
2024-05-05T13:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
харьков
вооруженные силы украины
сергей лебедев
россия
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."Вчера в 22:00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много скорых и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что подполье еще зафиксировало удары в Балаклее Харьковской области — это город на второй линии обороны Изюмского направления, который используется ВСУ для ротации личного состава. Также был прилет в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, функционирующий как перевалочный пункт.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html
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вооруженные силы рф, харьков, вооруженные силы украины, сергей лебедев, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьков, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Россия, Украина, В мире
Российские силы нанесли удар по складу в Харькове, сообщило подполье

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили склад в районе Новой Баварии в Харькове

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.
"Вчера в 22:00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много скорых и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной службы Украины
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Он добавил, что подполье еще зафиксировало удары в Балаклее Харьковской области — это город на второй линии обороны Изюмского направления, который используется ВСУ для ротации личного состава.
Также был прилет в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, функционирующий как перевалочный пункт.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФХарьковВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевРоссияУкраинаВ мире
 
 
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