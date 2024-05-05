Рейтинг@Mail.ru
Под Тюменью вода из Тобола затопила дороги до трех населенных пунктов - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pavodok-1943987861.html
Под Тюменью вода из Тобола затопила дороги до трех населенных пунктов
Под Тюменью вода из Тобола затопила дороги до трех населенных пунктов - РИА Новости, 05.05.2024
Под Тюменью вода из Тобола затопила дороги до трех населенных пунктов
Большая вода реки Тобол затопила дороги до трех населенных пунктов Заводоуковского городского округа Тюменской области, сообщает информцентр правительства... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:58
2024-05-05T15:58
происшествия
тюменская область
тобол (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941426098_4:0:1910:1072_1920x0_80_0_0_7a7ab88d424bcce9ea871ad847add4f5.jpg
ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Большая вода реки Тобол затопила дороги до трех населенных пунктов Заводоуковского городского округа Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона. "Заводоуковский городской округ Тюменской области встретил большую воду. В муниципалитете подтоплены дороги до села Новолыбаево, деревни Комарова, села Сунгурово, дома стихия не затронула", - указано в сообщении. По словам главы поселения Ольги Шушариной, власти "своевременно обеспечили ряд превентивных мероприятий, но вода пришла в большом количестве и охватила населенные пункты в кольцо". Она подчеркнула, что на территории сложилась нелегкая ситуация, но к ней готовились заранее. Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что вода из реки Тобол неожиданно пошла по старому руслу, по пойме и затопила дороги в Заводоуковском городском округе, дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения. В сообщении информцентра областного правительства отмечается, что в отрезанные населенные пункты осуществляется переправа спецтранспортом. Сформирован запас продуктов и воды. Источники центрального водоснабжения не затоплены. На месте постоянно дежурят сотрудники МЧС и полиции, работают дорожные службы, размещены пожарные машины. Все население уведомлено о возможности переезда в пункт временного размещения или больницу по медпоказаниям. В Заводоуковском городском округе, по информации из открытых источников, проживает более 46,7 тысячи человек, в зоне вероятного затопления, согласно сайту паводок72.рф, находятся поселок Гилево, деревня Пономарева и село Новолыбаево. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье в 47 населенных пунктах затоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.
https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html
https://ria.ru/20240505/tobol-1943952256.html
тюменская область
тобол (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941426098_242:0:1671:1072_1920x0_80_0_0_b61636952ad3c6edca06c56a80d5e78a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Тобол (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Под Тюменью вода из Тобола затопила дороги до трех населенных пунктов

Под Тюменью вода затопила дороги до Новолыбаево, Комарово и Сунгурово

© Администрация Упоровского района/TelegramРусло реки Тобол
Русло реки Тобол
© Администрация Упоровского района/Telegram
Русло реки Тобол. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Большая вода реки Тобол затопила дороги до трех населенных пунктов Заводоуковского городского округа Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.
"Заводоуковский городской округ Тюменской области встретил большую воду. В муниципалитете подтоплены дороги до села Новолыбаево, деревни Комарова, села Сунгурово, дома стихия не затронула", - указано в сообщении.
Эвакуация домашних животных с затопленных улиц в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Оренбурге во время наводнения спасли 180 кошек и собак
2 мая, 13:25
По словам главы поселения Ольги Шушариной, власти "своевременно обеспечили ряд превентивных мероприятий, но вода пришла в большом количестве и охватила населенные пункты в кольцо". Она подчеркнула, что на территории сложилась нелегкая ситуация, но к ней готовились заранее.
Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что вода из реки Тобол неожиданно пошла по старому руслу, по пойме и затопила дороги в Заводоуковском городском округе, дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения.
В сообщении информцентра областного правительства отмечается, что в отрезанные населенные пункты осуществляется переправа спецтранспортом. Сформирован запас продуктов и воды. Источники центрального водоснабжения не затоплены. На месте постоянно дежурят сотрудники МЧС и полиции, работают дорожные службы, размещены пожарные машины. Все население уведомлено о возможности переезда в пункт временного размещения или больницу по медпоказаниям.
В Заводоуковском городском округе, по информации из открытых источников, проживает более 46,7 тысячи человек, в зоне вероятного затопления, согласно сайту паводок72.рф, находятся поселок Гилево, деревня Пономарева и село Новолыбаево.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье в 47 населенных пунктах затоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.
Паводок
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло
Вчера, 10:58
 
ПроисшествияТюменская областьТобол (река)Александр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала