https://ria.ru/20240505/pavodok-1943987861.html

Под Тюменью вода из Тобола затопила дороги до трех населенных пунктов

Под Тюменью вода из Тобола затопила дороги до трех населенных пунктов - РИА Новости, 05.05.2024

Под Тюменью вода из Тобола затопила дороги до трех населенных пунктов

Большая вода реки Тобол затопила дороги до трех населенных пунктов Заводоуковского городского округа Тюменской области, сообщает информцентр правительства... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:58

2024-05-05T15:58

2024-05-05T15:58

происшествия

тюменская область

тобол (река)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Большая вода реки Тобол затопила дороги до трех населенных пунктов Заводоуковского городского округа Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона. "Заводоуковский городской округ Тюменской области встретил большую воду. В муниципалитете подтоплены дороги до села Новолыбаево, деревни Комарова, села Сунгурово, дома стихия не затронула", - указано в сообщении. По словам главы поселения Ольги Шушариной, власти "своевременно обеспечили ряд превентивных мероприятий, но вода пришла в большом количестве и охватила населенные пункты в кольцо". Она подчеркнула, что на территории сложилась нелегкая ситуация, но к ней готовились заранее. Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что вода из реки Тобол неожиданно пошла по старому руслу, по пойме и затопила дороги в Заводоуковском городском округе, дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения. В сообщении информцентра областного правительства отмечается, что в отрезанные населенные пункты осуществляется переправа спецтранспортом. Сформирован запас продуктов и воды. Источники центрального водоснабжения не затоплены. На месте постоянно дежурят сотрудники МЧС и полиции, работают дорожные службы, размещены пожарные машины. Все население уведомлено о возможности переезда в пункт временного размещения или больницу по медпоказаниям. В Заводоуковском городском округе, по информации из открытых источников, проживает более 46,7 тысячи человек, в зоне вероятного затопления, согласно сайту паводок72.рф, находятся поселок Гилево, деревня Пономарева и село Новолыбаево. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье в 47 населенных пунктах затоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

https://ria.ru/20240505/tobol-1943952256.html

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюменская область, тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024