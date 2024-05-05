https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html

Пострадавшие от наводнения под Оренбургом отметили Пасху

Пострадавшие от наводнения под Оренбургом отметили Пасху - РИА Новости, 05.05.2024

Пострадавшие от наводнения под Оренбургом отметили Пасху

На праздник Пасхи оказавшиеся в зоне наводнения на дачных участках под Оренбургом верующие привозят пасхальные куличи, пасхи и яйца отовсюду, откуда могут,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:20

2024-05-05T17:20

2024-05-05T17:20

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пасха

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ОРЕНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. На праздник Пасхи оказавшиеся в зоне наводнения на дачных участках под Оренбургом верующие привозят пасхальные куличи, пасхи и яйца отовсюду, откуда могут, чтобы вместе встретить праздник, рассказали они корреспонденту РИА Новости. "На Пасху те люди, чья недвижимость оказалось в зоне подтопления под Оренбургом, с верой в Бога провели этот праздник у своих домов в СНТ. Сейчас вода ушла, но последствия придется устранять всем миром. Кто откуда несет куличи, яйца. В это непростое время мы сохраняем веру в Бога и верим, что именно Господь поможет нам справиться с паводком и его последствиями", – сообщила РИА Новости одна из жительниц пострадавшего от подтопления СНТ "Ивановское" Елена Кожевникова. По словам другой жительницы, Юлии Долбня, людям сегодня особенно важна духовная крепость. "Вера помогает нам всем сохранить силу духа, придает силы и дарит надежду, что все будет хорошо. Пасха в этом году особенная в этих непростых условиях", – сказала она. Наводнение, передает корреспондент РИА Новости, не помешало им собраться на общую пасхальную трапезу. Жители Ивановского устроили ее, несмотря на то, что дома были сильно повреждены поднявшейся водой, и жить некоторым из них сейчас приходится в палатках на своих участках. Ее провели под поднятыми флагами России, Российской империи и ВДВ. "Хотелось бы поздравить всех с этим великим праздником. Мы не теряем надежды, что все будет хорошо и в наших семьях, и в наших домах", – поздравили жители Ивановского соотечественников с праздников. Ранее более 1,6 тысячи пострадавших от паводка жителей Оренбургской области обратились в прокуратуру для защиты своих прав. Об этом сообщило региональное надзорное ведомство. С 7 апреля в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. На 2 мая в области оставалось затопленными 5257 жилых домов и 9334 приусадебных участка. Специальная межведомственная комиссия обследовала почти 9 тысяч из 28 тысяч подтопленных домов. Ранее патриарх московский и всея Руси Кирилл поручил синодальному благотворительному отделу РПЦ оказать поддержку пострадавшим при наводнении. Церковные социальные службы направили в Оренбург и Орск мотопомпы, тепловые пушки, осушители воздуха, бензиновые генераторы для ликвидации последствий наводнения. Пострадавшим от наводнения людям было собрано более 9 миллионов рублей, и сбор средств продолжается, сообщил накануне Пасхи на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Василий Рулинский.

https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

https://ria.ru/20240502/roskachestvo-1943394779.html

https://ria.ru/20240505/paskha-1943945636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, россия, российская империя, василий рулинский, русская православная церковь, московский патриархат, пасха, оренбург, общество, религия