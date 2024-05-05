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Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей - РИА Новости, 05.05.2024
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей, которые в 2024 году отмечают Пасху 5 мая, пожелав им Божией помощи в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:37
2024-05-05T14:37
2024-05-05T14:37
религия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
русская православная церковь
пасха
великий пост
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей, которые в 2024 году отмечают Пасху 5 мая, пожелав им Божией помощи в служении. "Его святейшество уверен: воздавая хвалу Устроителю нашего спасения, разрушившему оковы греха и смерти, мы призваны нести в мир свет Евангелия и заботиться об утверждении в жизни людей высоких нравственных идеалов. Святейший патриарх Кирилл пожелал предстоятелям древних восточных Церквей крепкого здоровья, духовной бодрости и пасхальной радости, помощи Божией и преуспеяния в совершаемом ими служении", - говорится на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Адресатами патриаршего поздравления стали патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II и патриарх Эфиопский Абуна Матфий. Шесть древних восточных церквей, признающих только три первых Вселенских собора до Халкидонского, называют древними восточными, или же дохалкидонскими церквами. Сейчас православные церкви, в том числе РПЦ, не имеют с древними церквями Востока евхаристического общения, что, однако, не исключает контактов и сотрудничества между ними.
https://ria.ru/20240505/paskha-1943962548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, русская православная церковь, пасха, великий пост , патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Пасха, Великий пост , Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей
Патриарх Кирилл поздравил глав отмечающих Пасху 5 мая древних восточных церквей