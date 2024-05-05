https://ria.ru/20240505/paskha-1943977333.html

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей - РИА Новости, 05.05.2024

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей, которые в 2024 году отмечают Пасху 5 мая, пожелав им Божией помощи в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:37

2024-05-05T14:37

2024-05-05T14:37

религия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

русская православная церковь

пасха

великий пост

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей, которые в 2024 году отмечают Пасху 5 мая, пожелав им Божией помощи в служении. "Его святейшество уверен: воздавая хвалу Устроителю нашего спасения, разрушившему оковы греха и смерти, мы призваны нести в мир свет Евангелия и заботиться об утверждении в жизни людей высоких нравственных идеалов. Святейший патриарх Кирилл пожелал предстоятелям древних восточных Церквей крепкого здоровья, духовной бодрости и пасхальной радости, помощи Божией и преуспеяния в совершаемом ими служении", - говорится на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Адресатами патриаршего поздравления стали патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II и патриарх Эфиопский Абуна Матфий. Шесть древних восточных церквей, признающих только три первых Вселенских собора до Халкидонского, называют древними восточными, или же дохалкидонскими церквами. Сейчас православные церкви, в том числе РПЦ, не имеют с древними церквями Востока евхаристического общения, что, однако, не исключает контактов и сотрудничества между ними.

https://ria.ru/20240505/paskha-1943962548.html

https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, русская православная церковь, пасха, великий пост , патриарх кирилл (владимир гундяев), религия