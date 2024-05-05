https://ria.ru/20240505/pamyat-1943983630.html

В Москве высадили аллею кедров в память о погибших военкорах

В Москве высадили аллею кедров в память о погибших военкорах - РИА Новости, 05.05.2024

В Москве высадили аллею кедров в память о погибших военкорах

Аллею сибирских кедров в рамках акции "Сад памяти" в память о журналистах-военкорах, погибших в результате боевых действий при исполнении своего... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:26

2024-05-05T15:26

2024-05-05T15:26

общество

россия

москва

горно-алтайск

владимир соловьев (телеведущий)

семен еремин (корреспондент, военкор)

союз журналистов россии

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Аллею сибирских кедров в рамках акции "Сад памяти" в память о журналистах-военкорах, погибших в результате боевых действий при исполнении своего профессионального долга, высадили известные журналисты, Союз журналистов России, предприниматели и священники в парке имени Артема Боровика в Москве, они также освятили памятный камень, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь в Марьино формируется целый комплекс памяти журналистов, потому я хочу сказать огромное спасибо святейшему патриарху Кириллу и мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что принято решение в новом строящемся огромном храме Анатолия и Протолеона в одном из пределов обозначить списки погибших на войне журналистов. Мы с вами находимся на площади имени Артема Боровика, и мы сегодня посадили аллею из 33 кедров в память о погибших наших коллегах, до конца исполнивших свой долг. Все это проходит в рамках акции "Сад памяти", - сказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он добавил, что эта акция проходит уже несколько лет. Организаторы намерены посадить 27 миллионов деревьев по всей стране, в том числе в новых регионах, в честь 27 миллионах погибших на войне россиян. По словам Соловьева, эти 33 кедра вошли в 27 миллионов деревьев. Настоятель храма Анатолия и Протолеона иерей Виталий Ульянов освятил памятный камень на аллее памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Глава СЖР Соловьев отметил, что рядом с камнем есть информационный стенд с QR-кодом, который ведет на страницу Союза журналистов России, где перечислены фамилии с портретами тех, кто погиб. На самом верху - Семен Еремин, военкор "Известий", которого недавно похоронили. "Увы, наверное, этот горький список будет дополняться, потому что живем мы в очень непростое, тяжелое, переломное время", - сказал Соловьев. По его словам, число кедров, 33, спонтанное. Их привезли из тайги в Горно-Алтайске. Соловьев добавил, что открытие аллеи совпадает не только с православным праздником Пасхи, но и со старым Днем печати, который отмечается 5 мая. В церемонии открытия аллеи приняли участие также предприниматели, которые помогли в ее создании. Также Соловьев рассказал о сложной работе военкоров, которая сейчас, по его словам, окутана ореолом романтики. "Я очень много выступаю перед студентами, журналистами. Ко мне парни подходят, и даже девушки спрашивают, как стать военкором. Они, к сожалению, не понимают, что это тяжелейшая и очень опасная работа, что война - это кровь, это смерть, это грязь. И действительно можно погибнуть, можно получить ранение. Поэтому, чтобы решиться туда поехать, это очень непросто для каждого из нас", - добавил Соловьев.

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https://ria.ru/20240120/film-1922539393.html

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москва

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, горно-алтайск, владимир соловьев (телеведущий), семен еремин (корреспондент, военкор), союз журналистов россии