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В Москве высадили аллею кедров в память о погибших военкорах - РИА Новости, 05.05.2024
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15:26 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pamyat-1943983630.html
В Москве высадили аллею кедров в память о погибших военкорах
В Москве высадили аллею кедров в память о погибших военкорах - РИА Новости, 05.05.2024
В Москве высадили аллею кедров в память о погибших военкорах
Аллею сибирских кедров в рамках акции "Сад памяти" в память о журналистах-военкорах, погибших в результате боевых действий при исполнении своего... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:26
2024-05-05T15:26
общество
россия
москва
горно-алтайск
владимир соловьев (телеведущий)
семен еремин (корреспондент, военкор)
союз журналистов россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Аллею сибирских кедров в рамках акции "Сад памяти" в память о журналистах-военкорах, погибших в результате боевых действий при исполнении своего профессионального долга, высадили известные журналисты, Союз журналистов России, предприниматели и священники в парке имени Артема Боровика в Москве, они также освятили памятный камень, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь в Марьино формируется целый комплекс памяти журналистов, потому я хочу сказать огромное спасибо святейшему патриарху Кириллу и мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что принято решение в новом строящемся огромном храме Анатолия и Протолеона в одном из пределов обозначить списки погибших на войне журналистов. Мы с вами находимся на площади имени Артема Боровика, и мы сегодня посадили аллею из 33 кедров в память о погибших наших коллегах, до конца исполнивших свой долг. Все это проходит в рамках акции "Сад памяти", - сказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он добавил, что эта акция проходит уже несколько лет. Организаторы намерены посадить 27 миллионов деревьев по всей стране, в том числе в новых регионах, в честь 27 миллионах погибших на войне россиян. По словам Соловьева, эти 33 кедра вошли в 27 миллионов деревьев. Настоятель храма Анатолия и Протолеона иерей Виталий Ульянов освятил памятный камень на аллее памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Глава СЖР Соловьев отметил, что рядом с камнем есть информационный стенд с QR-кодом, который ведет на страницу Союза журналистов России, где перечислены фамилии с портретами тех, кто погиб. На самом верху - Семен Еремин, военкор "Известий", которого недавно похоронили. "Увы, наверное, этот горький список будет дополняться, потому что живем мы в очень непростое, тяжелое, переломное время", - сказал Соловьев. По его словам, число кедров, 33, спонтанное. Их привезли из тайги в Горно-Алтайске. Соловьев добавил, что открытие аллеи совпадает не только с православным праздником Пасхи, но и со старым Днем печати, который отмечается 5 мая. В церемонии открытия аллеи приняли участие также предприниматели, которые помогли в ее создании. Также Соловьев рассказал о сложной работе военкоров, которая сейчас, по его словам, окутана ореолом романтики. "Я очень много выступаю перед студентами, журналистами. Ко мне парни подходят, и даже девушки спрашивают, как стать военкором. Они, к сожалению, не понимают, что это тяжелейшая и очень опасная работа, что война - это кровь, это смерть, это грязь. И действительно можно погибнуть, можно получить ранение. Поэтому, чтобы решиться туда поехать, это очень непросто для каждого из нас", - добавил Соловьев.
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общество, россия, москва, горно-алтайск, владимир соловьев (телеведущий), семен еремин (корреспондент, военкор), союз журналистов россии
Общество, Россия, Москва, Горно-Алтайск, Владимир Соловьев (телеведущий), Семен Еремин (корреспондент, военкор), Союз журналистов России
В Москве высадили аллею кедров в память о погибших военкорах

В Москве в парке имени Боровика высадили кедры в память о погибших военкорах

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкШишки кедра. Архивное фото
Шишки кедра. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Шишки кедра. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Аллею сибирских кедров в рамках акции "Сад памяти" в память о журналистах-военкорах, погибших в результате боевых действий при исполнении своего профессионального долга, высадили известные журналисты, Союз журналистов России, предприниматели и священники в парке имени Артема Боровика в Москве, они также освятили памятный камень, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь в Марьино формируется целый комплекс памяти журналистов, потому я хочу сказать огромное спасибо святейшему патриарху Кириллу и мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что принято решение в новом строящемся огромном храме Анатолия и Протолеона в одном из пределов обозначить списки погибших на войне журналистов. Мы с вами находимся на площади имени Артема Боровика, и мы сегодня посадили аллею из 33 кедров в память о погибших наших коллегах, до конца исполнивших свой долг. Все это проходит в рамках акции "Сад памяти", - сказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
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Он добавил, что эта акция проходит уже несколько лет. Организаторы намерены посадить 27 миллионов деревьев по всей стране, в том числе в новых регионах, в честь 27 миллионах погибших на войне россиян. По словам Соловьева, эти 33 кедра вошли в 27 миллионов деревьев.
Настоятель храма Анатолия и Протолеона иерей Виталий Ульянов освятил памятный камень на аллее памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.
Глава СЖР Соловьев отметил, что рядом с камнем есть информационный стенд с QR-кодом, который ведет на страницу Союза журналистов России, где перечислены фамилии с портретами тех, кто погиб. На самом верху - Семен Еремин, военкор "Известий", которого недавно похоронили.
"Увы, наверное, этот горький список будет дополняться, потому что живем мы в очень непростое, тяжелое, переломное время", - сказал Соловьев.
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По его словам, число кедров, 33, спонтанное. Их привезли из тайги в Горно-Алтайске.
Соловьев добавил, что открытие аллеи совпадает не только с православным праздником Пасхи, но и со старым Днем печати, который отмечается 5 мая.
В церемонии открытия аллеи приняли участие также предприниматели, которые помогли в ее создании.
Также Соловьев рассказал о сложной работе военкоров, которая сейчас, по его словам, окутана ореолом романтики. "Я очень много выступаю перед студентами, журналистами. Ко мне парни подходят, и даже девушки спрашивают, как стать военкором. Они, к сожалению, не понимают, что это тяжелейшая и очень опасная работа, что война - это кровь, это смерть, это грязь. И действительно можно погибнуть, можно получить ранение. Поэтому, чтобы решиться туда поехать, это очень непросто для каждого из нас", - добавил Соловьев.
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