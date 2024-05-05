https://ria.ru/20240505/oprosy-1943920265.html

Россиян предупредили о новом мошенничестве с опросами

Россиян предупредили о новом мошенничестве с опросами - РИА Новости, 05.05.2024

Россиян предупредили о новом мошенничестве с опросами

Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения псевдо “соцопросов” и маркетинговых исследований, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T02:17

2024-05-05T02:17

2024-05-05T02:17

общество

россия

иван соловьев (юрист)

мошенничество

мошенники

опросы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения псевдо “соцопросов” и маркетинговых исследований, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Это связано с тем, что звонкам и смс с просьбой раскрыть личные данные россияне теперь не особо доверяют, а вот всевозможные опросы воспринимают позитивно и готовы в них участвовать. Таким образом аферисты собирают психологический портрет жертвы и вытягивают из нее нужную им информацию.Например, присылают ссылку, по которой нужно пройти опрос и получить за него вознаграждение. "Переходить по таким ссылкам категорически нельзя. Это фишинг, который в зависимости от мастерства аферистов может привести ко взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале Госуслуги”, — предупредил юрист.В результате от имени жертвы могут рассылать письма с просьбой о переводе денег, а на “Госуслугах” оформляют справку 2НДФЛ, по которой берут микрозаймы, платить за которые придется, конечно, потерпевшему, заключил Соловьев.

https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html

https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество, мошенники, опросы