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Россиян предупредили о новом мошенничестве с опросами - РИА Новости, 05.05.2024
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02:17 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/oprosy-1943920265.html
Россиян предупредили о новом мошенничестве с опросами
Россиян предупредили о новом мошенничестве с опросами - РИА Новости, 05.05.2024
Россиян предупредили о новом мошенничестве с опросами
Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения псевдо “соцопросов” и маркетинговых исследований, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T02:17
2024-05-05T02:17
общество
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
мошенники
опросы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения псевдо “соцопросов” и маркетинговых исследований, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Это связано с тем, что звонкам и смс с просьбой раскрыть личные данные россияне теперь не особо доверяют, а вот всевозможные опросы воспринимают позитивно и готовы в них участвовать. Таким образом аферисты собирают психологический портрет жертвы и вытягивают из нее нужную им информацию.Например, присылают ссылку, по которой нужно пройти опрос и получить за него вознаграждение. "Переходить по таким ссылкам категорически нельзя. Это фишинг, который в зависимости от мастерства аферистов может привести ко взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале Госуслуги”, — предупредил юрист.В результате от имени жертвы могут рассылать письма с просьбой о переводе денег, а на “Госуслугах” оформляют справку 2НДФЛ, по которой берут микрозаймы, платить за которые придется, конечно, потерпевшему, заключил Соловьев.
https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество, мошенники, опросы
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество, мошенники, Опросы
Россиян предупредили о новом мошенничестве с опросами

Юрист Соловьев предупредил о сборе данных мошенниками через "соцопросы"

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения псевдо “соцопросов” и маркетинговых исследований, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Это связано с тем, что звонкам и смс с просьбой раскрыть личные данные россияне теперь не особо доверяют, а вот всевозможные опросы воспринимают позитивно и готовы в них участвовать. Таким образом аферисты собирают психологический портрет жертвы и вытягивают из нее нужную им информацию.
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Например, присылают ссылку, по которой нужно пройти опрос и получить за него вознаграждение. "Переходить по таким ссылкам категорически нельзя. Это фишинг, который в зависимости от мастерства аферистов может привести ко взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале Госуслуги”, — предупредил юрист.
В результате от имени жертвы могут рассылать письма с просьбой о переводе денег, а на “Госуслугах” оформляют справку 2НДФЛ, по которой берут микрозаймы, платить за которые придется, конечно, потерпевшему, заключил Соловьев.
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