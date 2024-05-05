https://ria.ru/20240505/obstrel-1944030540.html

ВСУ обстреляли рынок в Кременной

ВСУ обстреляли рынок в Кременной - РИА Новости, 05.05.2024

ВСУ обстреляли рынок в Кременной

ВСУ обстреляли территорию рынка в ЛНР, возникший на месте обстрела пожар ликвидировали спасатели, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС по... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T23:12

2024-05-05T23:12

2024-05-05T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

кременная

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли территорию рынка в ЛНР, возникший на месте обстрела пожар ликвидировали спасатели, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС по республике. "В службу 101 города Кременная поступило сообщение о загорании в результате обстрела", - сообщили в ведомстве. Сообщается, что возгорание произошло на территории рынка площадью 100 "квадратов". "Тушение осложнялось угрозой повторного обстрела и присутствием БПЛА в воздухе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на месте обстрела, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240505/ocheretino-1944013610.html

https://ria.ru/20231204/lugansk-1913564121.html

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в мире, луганская народная республика, кременная, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины