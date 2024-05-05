https://ria.ru/20240505/obstrel-1944030540.html
ВСУ обстреляли рынок в Кременной
ВСУ обстреляли рынок в Кременной - РИА Новости, 05.05.2024
ВСУ обстреляли рынок в Кременной
ВСУ обстреляли территорию рынка в ЛНР, возникший на месте обстрела пожар ликвидировали спасатели, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС по... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T23:12
2024-05-05T23:12
2024-05-05T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
кременная
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли территорию рынка в ЛНР, возникший на месте обстрела пожар ликвидировали спасатели, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС по республике. "В службу 101 города Кременная поступило сообщение о загорании в результате обстрела", - сообщили в ведомстве. Сообщается, что возгорание произошло на территории рынка площадью 100 "квадратов". "Тушение осложнялось угрозой повторного обстрела и присутствием БПЛА в воздухе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на месте обстрела, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240505/ocheretino-1944013610.html
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в мире, луганская народная республика, кременная, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Кременная, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли рынок в Кременной
ВСУ обстреляли территорию рынка в Кременной, пострадавших нет