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Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
За день украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:39
2024-05-05T09:39
в мире
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. За день украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 прилетов. Под огнем оказались 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Под обстрелы попали Малая Каховка, Чулаковка, Горностаевка, Корсунка, Цукуры, Новая Каховка, Любимовка, Казачьи Лагеря, Каховка.
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херсонская область
днепр (город)
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в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ нанесли 36 артударов по девяти населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. За день украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 прилетов. Под огнем оказались 9 населенных пунктов", - сообщил источник.
Под обстрелы попали Малая Каховка, Чулаковка, Горностаевка, Корсунка, Цукуры, Новая Каховка, Любимовка, Казачьи Лагеря, Каховка.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)Новая Каховка
 
 
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