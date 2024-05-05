https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html

Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2024

Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

За день украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:39

2024-05-05T09:39

2024-05-05T09:39

в мире

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. За день украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 прилетов. Под огнем оказались 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Под обстрелы попали Малая Каховка, Чулаковка, Горностаевка, Корсунка, Цукуры, Новая Каховка, Любимовка, Казачьи Лагеря, Каховка.

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка