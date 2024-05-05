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Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
За день украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:39
2024-05-05T09:39
2024-05-05T09:39
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новая каховка
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. За день украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 прилетов. Под огнем оказались 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Под обстрелы попали Малая Каховка, Чулаковка, Горностаевка, Корсунка, Цукуры, Новая Каховка, Любимовка, Казачьи Лагеря, Каховка.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
херсонская область
днепр (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ нанесли 36 артударов по девяти населенным пунктам Херсонской области