https://ria.ru/20240505/oborona-1943974425.html

"Этого никогда не было": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"Этого никогда не было": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2024

"Этого никогда не было": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Российская армия вышла на территории, где у ВСУ отсутствуют должные фортификационные сооружения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:07

2024-05-05T14:07

2024-05-05T14:07

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская армия вышла на территории, где у ВСУ отсутствуют должные фортификационные сооружения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Сейчас они находятся в зоне, где у ВСУ никогда не было оборонительных укреплений", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что российские военные преодолели хорошо подготовленные линии обороны ВСУ, которые украинская армия укрепляла еще с 2014 года. Пройдя этот рубеж, армия России относительно спокойно может подвигаться вперед, а ВСУ не в состоянии ее остановить, добавил он.В четверг агентство Associated Press со ссылкой на украинских военных и чиновников сообщило, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка соответствующей техники и бюрократических проволочек. По данным агентства, украинские солдаты на фронте вынуждены одновременно сражаться и рыть траншеи.

https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943967355.html

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в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы украины