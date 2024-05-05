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"Этого никогда не было": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Этого никогда не было": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2024
"Этого никогда не было": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Российская армия вышла на территории, где у ВСУ отсутствуют должные фортификационные сооружения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:07
2024-05-05T14:07
2024-05-05T14:07
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская армия вышла на территории, где у ВСУ отсутствуют должные фортификационные сооружения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Сейчас они находятся в зоне, где у ВСУ никогда не было оборонительных укреплений", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что российские военные преодолели хорошо подготовленные линии обороны ВСУ, которые украинская армия укрепляла еще с 2014 года. Пройдя этот рубеж, армия России относительно спокойно может подвигаться вперед, а ВСУ не в состоянии ее остановить, добавил он.В четверг агентство Associated Press со ссылкой на украинских военных и чиновников сообщило, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка соответствующей техники и бюрократических проволочек. По данным агентства, украинские солдаты на фронте вынуждены одновременно сражаться и рыть траншеи.
https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html
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в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Этого никогда не было": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Дэвис: ВС РФ вышли на территории, где у ВСУ нет оборонительных укреплений