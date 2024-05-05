https://ria.ru/20240505/moldaviya-1943964397.html

Санду и Носатый посетят Норвегию

Санду и Носатый посетят Норвегию - РИА Новости, 05.05.2024

Санду и Носатый посетят Норвегию

Президент Молдавии Майя Санду и министр обороны республики Анатолий Носатый 6-7 мая отправятся с первым официальным визитом в Норвегию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:01

2024-05-05T13:01

2024-05-05T13:02

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норвегия

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майя санду

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и министр обороны республики Анатолий Носатый 6-7 мая отправятся с первым официальным визитом в Норвегию, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Молдавии Майя Санду посетит Норвегию с государственным визитом 6-7 мая. В состав делегации, возглавляемой главой государства, войдет министр обороны Анатолий Носатый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Это первый официальный визит президента Молдавии в Норвегию. Ранее, 17 апреля Молдавию посетил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он сообщил, что Норвегия планирует в ближайшее время открыть посольство в Молдавии. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.

https://ria.ru/20240203/moldaviya-1925176590.html

https://ria.ru/20240325/vybory-1935777846.html

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норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, норвегия, сша, майя санду, эспен барт эйде