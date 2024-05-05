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Санду и Носатый посетят Норвегию - РИА Новости, 05.05.2024
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13:01 05.05.2024 (обновлено: 13:02 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/moldaviya-1943964397.html
Санду и Носатый посетят Норвегию
Санду и Носатый посетят Норвегию - РИА Новости, 05.05.2024
Санду и Носатый посетят Норвегию
Президент Молдавии Майя Санду и министр обороны республики Анатолий Носатый 6-7 мая отправятся с первым официальным визитом в Норвегию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:01
2024-05-05T13:02
в мире
молдавия
норвегия
сша
майя санду
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и министр обороны республики Анатолий Носатый 6-7 мая отправятся с первым официальным визитом в Норвегию, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Молдавии Майя Санду посетит Норвегию с государственным визитом 6-7 мая. В состав делегации, возглавляемой главой государства, войдет министр обороны Анатолий Носатый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Это первый официальный визит президента Молдавии в Норвегию. Ранее, 17 апреля Молдавию посетил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он сообщил, что Норвегия планирует в ближайшее время открыть посольство в Молдавии. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.
https://ria.ru/20240203/moldaviya-1925176590.html
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в мире, молдавия, норвегия, сша, майя санду, эспен барт эйде
В мире, Молдавия, Норвегия, США, Майя Санду, Эспен Барт Эйде
Санду и Носатый посетят Норвегию

Президент и министр обороны Молдавии отправятся с первым визитом в Норвегию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и министр обороны республики Анатолий Носатый 6-7 мая отправятся с первым официальным визитом в Норвегию, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Молдавии Майя Санду посетит Норвегию с государственным визитом 6-7 мая. В состав делегации, возглавляемой главой государства, войдет министр обороны Анатолий Носатый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
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Это первый официальный визит президента Молдавии в Норвегию.
Ранее, 17 апреля Молдавию посетил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он сообщил, что Норвегия планирует в ближайшее время открыть посольство в Молдавии.
Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.
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