В МИД отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем
Дипломат Кинщак: рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны
© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильской проблемы, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового витка насилия, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"По сути, в очередной раз нашел подтверждение тезис о том, что неурегулированность проблем между израильтянами и палестинцами негативно влияет на общерегиональную стабильность и безопасность, создает почву для рецидивов опасной эскалации напряженности. Неоднократно предупреждали наших ближневосточных партнеров о высокой вероятности реализации такого сценария", - сказал Кинщак.
По его словам, Москва старается использовать свои возможности, чтобы побудить Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность и отступить от опасной черты для недопущения нового витка насилия, чреватого непредсказуемыми последствиями.
Он добавил, что из Тегерана поступают четкие публичные сигналы о незаинтересованности в дальнейшей военной эскалации. С Израилем, отметил дипломат, идет диалог по широкому кругу тем региональной и международной повестки, есть контакты по линии внешнеполитических ведомств, советов безопасности и силовых структур.
Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2".
По данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю, которая, в свою очередь, была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары.