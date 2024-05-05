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В МИД отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем - РИА Новости, 05.05.2024
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04:39 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/mid-1943926231.html
В МИД отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем
В МИД отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем - РИА Новости, 05.05.2024
В МИД отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем
Рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильской проблемы, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T04:39
2024-05-05T04:39
в мире
израиль
иран
москва
александр кинщак
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильской проблемы, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового витка насилия, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. "По сути, в очередной раз нашел подтверждение тезис о том, что неурегулированность проблем между израильтянами и палестинцами негативно влияет на общерегиональную стабильность и безопасность, создает почву для рецидивов опасной эскалации напряженности. Неоднократно предупреждали наших ближневосточных партнеров о высокой вероятности реализации такого сценария", - сказал Кинщак. По его словам, Москва старается использовать свои возможности, чтобы побудить Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность и отступить от опасной черты для недопущения нового витка насилия, чреватого непредсказуемыми последствиями. Он добавил, что из Тегерана поступают четкие публичные сигналы о незаинтересованности в дальнейшей военной эскалации. С Израилем, отметил дипломат, идет диалог по широкому кругу тем региональной и международной повестки, есть контакты по линии внешнеполитических ведомств, советов безопасности и силовых структур. Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". По данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю, которая, в свою очередь, была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары.
https://ria.ru/20240502/iran-1943408229.html
https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html
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в мире, израиль, иран, москва, александр кинщак, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Москва, Александр Кинщак, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В МИД отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем

Дипломат Кинщак: рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильской проблемы, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового витка насилия, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"По сути, в очередной раз нашел подтверждение тезис о том, что неурегулированность проблем между израильтянами и палестинцами негативно влияет на общерегиональную стабильность и безопасность, создает почву для рецидивов опасной эскалации напряженности. Неоднократно предупреждали наших ближневосточных партнеров о высокой вероятности реализации такого сценария", - сказал Кинщак.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Иран ввел санкции против семи американских компаний
2 мая, 09:25
По его словам, Москва старается использовать свои возможности, чтобы побудить Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность и отступить от опасной черты для недопущения нового витка насилия, чреватого непредсказуемыми последствиями.
Он добавил, что из Тегерана поступают четкие публичные сигналы о незаинтересованности в дальнейшей военной эскалации. С Израилем, отметил дипломат, идет диалог по широкому кругу тем региональной и международной повестки, есть контакты по линии внешнеполитических ведомств, советов безопасности и силовых структур.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Посол Украины призвал Израиль объединить усилия против России и Ирана
18 апреля, 23:37
Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2".
По данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю, которая, в свою очередь, была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
МИД Ирана предупредил Израиль о молниеносном ответе при усилении эскалации
15 апреля, 14:27
 
В миреИзраильИранМоскваАлександр КинщакОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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