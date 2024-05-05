https://ria.ru/20240505/mid-1943926231.html

В МИД отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем

В МИД отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем - РИА Новости, 05.05.2024

В МИД отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем

Рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильской проблемы, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T04:39

2024-05-05T04:39

2024-05-05T04:39

в мире

израиль

иран

москва

александр кинщак

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ee7f0e12192c424084c05ffbc3a0a2d.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильской проблемы, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового витка насилия, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. "По сути, в очередной раз нашел подтверждение тезис о том, что неурегулированность проблем между израильтянами и палестинцами негативно влияет на общерегиональную стабильность и безопасность, создает почву для рецидивов опасной эскалации напряженности. Неоднократно предупреждали наших ближневосточных партнеров о высокой вероятности реализации такого сценария", - сказал Кинщак. По его словам, Москва старается использовать свои возможности, чтобы побудить Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность и отступить от опасной черты для недопущения нового витка насилия, чреватого непредсказуемыми последствиями. Он добавил, что из Тегерана поступают четкие публичные сигналы о незаинтересованности в дальнейшей военной эскалации. С Израилем, отметил дипломат, идет диалог по широкому кругу тем региональной и международной повестки, есть контакты по линии внешнеполитических ведомств, советов безопасности и силовых структур. Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". По данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю, которая, в свою очередь, была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары.

https://ria.ru/20240502/iran-1943408229.html

https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html

https://ria.ru/20240415/otvet-1940159189.html

израиль

иран

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, москва, александр кинщак, обострение ситуации между ираном и израилем