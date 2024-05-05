Рейтинг@Mail.ru
Лимит в два президентских срока ограничивает избирателей, считает Макрон - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 05.05.2024 (обновлено: 10:28 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/makron-1943947171.html
Лимит в два президентских срока ограничивает избирателей, считает Макрон
Лимит в два президентских срока ограничивает избирателей, считает Макрон - РИА Новости, 05.05.2024
Лимит в два президентских срока ограничивает избирателей, считает Макрон
Лимит в два президентских срока подряд "ограничивает избирателей", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Tribune. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:05
2024-05-05T10:28
в мире
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg
ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Лимит в два президентских срока подряд "ограничивает избирателей", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Tribune.&quot;Таково правило, и я не буду менять конституцию, но если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор избирателям&quot;, — сказал он.При этом, как подчеркнул политик, его слова не обязательно означают, что он хотел бы баллотироваться на третий срок. "Но, когда мы вносим запреты в закон, мы каким-то образом отбираем часть свободы суверенных избирателей", — добавил глава государства. Это не первый раз, когда Макрон говорит об ошибочности ограничения президентских сроков.Как сообщили в сентябре прошлого года двое участников переговоров президента с представителями политических партий, он назвал невозможность переизбраться "губительной глупостью". Макрон обронил эту фразу в ответ на предложение лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделля ввести единый семилетний президентский срок. Позже в ответ на критику оппозиции в партии Макрона заявили, что "президент, вероятно, пошутил на эту тему". Второй президентский срок действующего главы государства, впервые избранного на пост президента Франции в 2017 году, истекает в 2027-м. Согласно конституции, президент не имеет права быть избранным более чем на два пятилетних срока подряд.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20231227/makron-1918370218.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_780bc78322afe2e4507f8194425998e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Лимит в два президентских срока ограничивает избирателей, считает Макрон

Макрон: лимит в два президентских срока подряд ограничивает свободу избирателей

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Лимит в два президентских срока подряд "ограничивает избирателей", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Tribune.
«

"Таково правило, и я не буду менять конституцию, но если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор избирателям", — сказал он.

Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
При этом, как подчеркнул политик, его слова не обязательно означают, что он хотел бы баллотироваться на третий срок.
"Но, когда мы вносим запреты в закон, мы каким-то образом отбираем часть свободы суверенных избирателей", — добавил глава государства.
Это не первый раз, когда Макрон говорит об ошибочности ограничения президентских сроков.
Как сообщили в сентябре прошлого года двое участников переговоров президента с представителями политических партий, он назвал невозможность переизбраться "губительной глупостью". Макрон обронил эту фразу в ответ на предложение лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделля ввести единый семилетний президентский срок. Позже в ответ на критику оппозиции в партии Макрона заявили, что "президент, вероятно, пошутил на эту тему".
Второй президентский срок действующего главы государства, впервые избранного на пост президента Франции в 2017 году, истекает в 2027-м.
Согласно конституции, президент не имеет права быть избранным более чем на два пятилетних срока подряд.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Победа Ле Пен на выборах стала бы кошмаром для Макрона, считают во Франции
27 декабря 2023, 09:46
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала