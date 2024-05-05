https://ria.ru/20240505/makron-1943947171.html

Лимит в два президентских срока ограничивает избирателей, считает Макрон

Лимит в два президентских срока ограничивает избирателей, считает Макрон - РИА Новости, 05.05.2024

Лимит в два президентских срока ограничивает избирателей, считает Макрон

Лимит в два президентских срока подряд "ограничивает избирателей", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Tribune. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:05

2024-05-05T10:05

2024-05-05T10:28

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Лимит в два президентских срока подряд "ограничивает избирателей", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Tribune."Таково правило, и я не буду менять конституцию, но если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор избирателям", — сказал он.При этом, как подчеркнул политик, его слова не обязательно означают, что он хотел бы баллотироваться на третий срок. "Но, когда мы вносим запреты в закон, мы каким-то образом отбираем часть свободы суверенных избирателей", — добавил глава государства. Это не первый раз, когда Макрон говорит об ошибочности ограничения президентских сроков.Как сообщили в сентябре прошлого года двое участников переговоров президента с представителями политических партий, он назвал невозможность переизбраться "губительной глупостью". Макрон обронил эту фразу в ответ на предложение лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделля ввести единый семилетний президентский срок. Позже в ответ на критику оппозиции в партии Макрона заявили, что "президент, вероятно, пошутил на эту тему". Второй президентский срок действующего главы государства, впервые избранного на пост президента Франции в 2017 году, истекает в 2027-м. Согласно конституции, президент не имеет права быть избранным более чем на два пятилетних срока подряд.

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон