https://ria.ru/20240505/makron-1943926433.html
Макрона напугали российские ракеты
Макрона напугали российские ракеты - РИА Новости, 05.05.2024
Макрона напугали российские ракеты
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с утверждением, что потенциал российских баллистических ракет подвергает страны Европы опасности. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T04:46
2024-05-05T04:46
2024-05-05T04:46
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с утверждением, что потенциал российских баллистических ракет подвергает страны Европы опасности."Безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километров от наших границ", — заявил французский лидер в интервью газете La Tribune.По его утверждению, в случае победы России на Украине во Франции, Литве, Румынии и Польше "не будет безопасности"."Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", — сказал Макрон.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240503/rogov-1943749032.html
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в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, НАТО
Макрона напугали российские ракеты
Макрон: дальность и мощность российских ракет подвергают Европу опасности