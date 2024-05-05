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Литва готовит боевиков для свержения власти в Белоруссии, заявил Алейник - РИА Новости, 05.05.2024
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08:14 05.05.2024 (обновлено: 09:07 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/litva-1943936056.html
Литва готовит боевиков для свержения власти в Белоруссии, заявил Алейник
Литва готовит боевиков для свержения власти в Белоруссии, заявил Алейник - РИА Новости, 05.05.2024
Литва готовит боевиков для свержения власти в Белоруссии, заявил Алейник
Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии, заявил глава... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:14
2024-05-05T09:07
в мире
литва
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польша
сергей алейник
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии, заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник в интервью РИА Новости. "Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны", - сказал министр. По его словам, Минску известны факты подготовки и финансирования таких военизированных формирований на территории Литвы. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной "ударной силой" определены незаконные вооруженные формирования, так называемый "Полк Калиновского" (формирование из числа выходцев из Белоруссии, воюющее на Украине на стороне ВСУ) и 9 хоругвей, базирующихся в Польше, Литве и Чехии.
https://ria.ru/20240425/kgb-1942254956.html
https://ria.ru/20240425/litva-1942268908.html
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в мире, литва, белоруссия, польша, сергей алейник, вооруженные силы украины
В мире, Литва, Белоруссия, Польша, Сергей Алейник, Вооруженные силы Украины
Литва готовит боевиков для свержения власти в Белоруссии, заявил Алейник

Алейник: Литва финансирует подготовку боевиков для свержения власти в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии, заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник в интервью РИА Новости.
"Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны", - сказал министр.
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По его словам, Минску известны факты подготовки и финансирования таких военизированных формирований на территории Литвы.
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной "ударной силой" определены незаконные вооруженные формирования, так называемый "Полк Калиновского" (формирование из числа выходцев из Белоруссии, воюющее на Украине на стороне ВСУ) и 9 хоругвей, базирующихся в Польше, Литве и Чехии.
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В миреЛитваБелоруссияПольшаСергей АлейникВооруженные силы Украины
 
 
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