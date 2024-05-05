https://ria.ru/20240505/litva-1943936056.html

Литва готовит боевиков для свержения власти в Белоруссии, заявил Алейник

Литва готовит боевиков для свержения власти в Белоруссии, заявил Алейник - РИА Новости, 05.05.2024

Литва готовит боевиков для свержения власти в Белоруссии, заявил Алейник

Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии, заявил глава... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:14

2024-05-05T08:14

2024-05-05T09:07

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии, заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник в интервью РИА Новости. "Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны", - сказал министр. По его словам, Минску известны факты подготовки и финансирования таких военизированных формирований на территории Литвы. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной "ударной силой" определены незаконные вооруженные формирования, так называемый "Полк Калиновского" (формирование из числа выходцев из Белоруссии, воюющее на Украине на стороне ВСУ) и 9 хоругвей, базирующихся в Польше, Литве и Чехии.

https://ria.ru/20240425/kgb-1942254956.html

https://ria.ru/20240425/litva-1942268908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва, белоруссия, польша, сергей алейник, вооруженные силы украины