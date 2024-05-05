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Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия" - РИА Новости, 06.05.2024
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23:36 05.05.2024 (обновлено: 01:15 06.05.2024)
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944032121.html
Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"
Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия" - РИА Новости, 06.05.2024
Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"
"Пещерная русофобия", которой дышит президент Франции Эммануэль Макрон, может быть нужна ему для того, чтобы стать лидером в Европе, заявил министр иностранных... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T23:36
2024-05-06T01:15
в мире
европа
россия
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
адольф гитлер
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Пещерная русофобия", которой дышит президент Франции Эммануэль Макрон, может быть нужна ему для того, чтобы стать лидером в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.Он напомнил о недавнем заявлении Макрона, что Россия — это главная угроза для Европы и для Франции. По мнению французского лидера, амбиции Адольфа Гитлера и Наполеона были обусловлены тем, что эти страны видели в России угрозу, отметил министр.Макрон, как отметил глава МИД, сейчас занимает "яростные антироссийские позиции.&quot;Не исключаю, что вот эта &quot;пещерная&quot; русофобия, которой сейчас &quot;дышит&quot; Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, &quot;оседлав&quot; эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни&quot;, — сказал Лавров.Ранее во время речи о будущем Европы Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие. По его словам, это позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.Президент Франции также не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Пятой республики о возможной отправке войск.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продолжающиеся заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Он подчеркнул, что нагнетание напряженности в официальных заявлениях вызывает обеспокоенность.
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html
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в мире, европа, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, адольф гитлер
В мире, Европа, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Адольф Гитлер
Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"

Лавров: пещерная русофобия нужна Макрону, чтобы стать лидером в Европе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Пещерная русофобия", которой дышит президент Франции Эммануэль Макрон, может быть нужна ему для того, чтобы стать лидером в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.
Он напомнил о недавнем заявлении Макрона, что Россия — это главная угроза для Европы и для Франции. По мнению французского лидера, амбиции Адольфа Гитлера и Наполеона были обусловлены тем, что эти страны видели в России угрозу, отметил министр.
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Макрон, как отметил глава МИД, сейчас занимает "яростные антироссийские позиции.
«

"Не исключаю, что вот эта "пещерная" русофобия, которой сейчас "дышит" Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, "оседлав" эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни", — сказал Лавров.

Ранее во время речи о будущем Европы Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие. По его словам, это позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.
Президент Франции также не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Пятой республики о возможной отправке войск.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продолжающиеся заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Он подчеркнул, что нагнетание напряженности в официальных заявлениях вызывает обеспокоенность.
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