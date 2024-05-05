https://ria.ru/20240505/lavrov-1944032121.html
Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"
Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия" - РИА Новости, 06.05.2024
Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"
"Пещерная русофобия", которой дышит президент Франции Эммануэль Макрон, может быть нужна ему для того, чтобы стать лидером в Европе, заявил министр иностранных... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T23:36
2024-05-05T23:36
2024-05-06T01:15
в мире
европа
россия
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
адольф гитлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Пещерная русофобия", которой дышит президент Франции Эммануэль Макрон, может быть нужна ему для того, чтобы стать лидером в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.Он напомнил о недавнем заявлении Макрона, что Россия — это главная угроза для Европы и для Франции. По мнению французского лидера, амбиции Адольфа Гитлера и Наполеона были обусловлены тем, что эти страны видели в России угрозу, отметил министр.Макрон, как отметил глава МИД, сейчас занимает "яростные антироссийские позиции."Не исключаю, что вот эта "пещерная" русофобия, которой сейчас "дышит" Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, "оседлав" эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни", — сказал Лавров.Ранее во время речи о будущем Европы Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие. По его словам, это позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.Президент Франции также не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Пятой республики о возможной отправке войск.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продолжающиеся заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Он подчеркнул, что нагнетание напряженности в официальных заявлениях вызывает обеспокоенность.
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html
https://ria.ru/20240207/oruzhie-1926009137.html
европа
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, адольф гитлер
В мире, Европа, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Адольф Гитлер
Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"
Лавров: пещерная русофобия нужна Макрону, чтобы стать лидером в Европе