https://ria.ru/20240505/lavrov-1944032121.html

Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"

Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия" - РИА Новости, 06.05.2024

Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"

"Пещерная русофобия", которой дышит президент Франции Эммануэль Макрон, может быть нужна ему для того, чтобы стать лидером в Европе, заявил министр иностранных... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T23:36

2024-05-05T23:36

2024-05-06T01:15

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европа

россия

франция

эммануэль макрон

сергей лавров

адольф гитлер

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Пещерная русофобия", которой дышит президент Франции Эммануэль Макрон, может быть нужна ему для того, чтобы стать лидером в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.Он напомнил о недавнем заявлении Макрона, что Россия — это главная угроза для Европы и для Франции. По мнению французского лидера, амбиции Адольфа Гитлера и Наполеона были обусловлены тем, что эти страны видели в России угрозу, отметил министр.Макрон, как отметил глава МИД, сейчас занимает "яростные антироссийские позиции."Не исключаю, что вот эта "пещерная" русофобия, которой сейчас "дышит" Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, "оседлав" эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни", — сказал Лавров.Ранее во время речи о будущем Европы Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие. По его словам, это позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.Президент Франции также не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Пятой республики о возможной отправке войск.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продолжающиеся заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Он подчеркнул, что нагнетание напряженности в официальных заявлениях вызывает обеспокоенность.

https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html

https://ria.ru/20240207/oruzhie-1926009137.html

европа

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в мире, европа, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, адольф гитлер