https://ria.ru/20240505/lavrov-1944024683.html

Запад "заполонил" секретариаты международных организаций, заявил Лавров

Запад "заполонил" секретариаты международных организаций, заявил Лавров - РИА Новости, 05.05.2024

Запад "заполонил" секретариаты международных организаций, заявил Лавров

Представители западных стран "заполонили" секретариаты международных организаций, в том числе и ООН, их используют для продвижения выгодной Западу повестки, это РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T21:50

2024-05-05T21:50

2024-05-05T21:50

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представители западных стран "заполонили" секретариаты международных организаций, в том числе и ООН, их используют для продвижения выгодной Западу повестки, это необходимо исправлять посредством реформ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Еще один тревожный момент – это то, что Запад "заполонил" секретариаты международных организаций", - сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу "АТВ". Он привел в пример Организацию Объединенных Наций, в секретариате которой работают люди по постоянным контрактам, что дает им возможность впоследствии получить вид на жительство в Штатах, а затем и американское гражданство. "Его (человека с постоянным контрактом -ред.) дети ходят в школы, университеты. Все деньги у него, естественно, лежат в американских банках... Ясно, что если Соединенным Штатам придет в голову использовать этих людей (а они их используют регулярно), то у них для этого есть все рычаги", - подчеркнул министр. Лавров отметил, что это является одной из причин, почему стоит реформировать ООН, ликвидировать диспропорцию в пользу Запада. "Это сложно, потому что многие люди уже "приросли" к своим рабочим местам. Там (в известной степени) сложилась "корпоративная солидарность". Но посмотрите на руководство. Все ключевые посты – Генеральный секретарь, заместитель по политическим вопросам, по миротворчеству, по гуманитарным вопросам, департамент безопасности – это всё возглавляют члены НАТО. У России есть управление по контртерроризму, у Китая департамент экономических и социальных вопросов. Это важные направления. Но все административные рычаги в руках у членов НАТО", - подчеркнул глава МИД РФ.

https://ria.ru/20230924/lavrov-1898246239.html

https://ria.ru/20240212/primitivnost-1926767607.html

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в мире, россия, китай, сергей лавров, оон, нато