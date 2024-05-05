Запад "заполонил" секретариаты международных организаций, заявил Лавров
Лавров: Запад "заполонил" международные секретариаты, это надо исправлять
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представители западных стран "заполонили" секретариаты международных организаций, в том числе и ООН, их используют для продвижения выгодной Западу повестки, это необходимо исправлять посредством реформ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Еще один тревожный момент – это то, что Запад "заполонил" секретариаты международных организаций", - сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу "АТВ".
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Он привел в пример Организацию Объединенных Наций, в секретариате которой работают люди по постоянным контрактам, что дает им возможность впоследствии получить вид на жительство в Штатах, а затем и американское гражданство.
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"Его (человека с постоянным контрактом -ред.) дети ходят в школы, университеты. Все деньги у него, естественно, лежат в американских банках... Ясно, что если Соединенным Штатам придет в голову использовать этих людей (а они их используют регулярно), то у них для этого есть все рычаги", - подчеркнул министр.
Лавров отметил, что это является одной из причин, почему стоит реформировать ООН, ликвидировать диспропорцию в пользу Запада.
"Это сложно, потому что многие люди уже "приросли" к своим рабочим местам. Там (в известной степени) сложилась "корпоративная солидарность". Но посмотрите на руководство. Все ключевые посты – Генеральный секретарь, заместитель по политическим вопросам, по миротворчеству, по гуманитарным вопросам, департамент безопасности – это всё возглавляют члены НАТО. У России есть управление по контртерроризму, у Китая департамент экономических и социальных вопросов. Это важные направления. Но все административные рычаги в руках у членов НАТО", - подчеркнул глава МИД РФ.
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