https://ria.ru/20240505/kurer-1944003335.html

В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка

В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка - РИА Новости, 05.05.2024

В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка

Курьер наехал на электровелосипеде на двенадцатилетнего мальчика, переходившего дорогу на улице 15-я Парковая в Москве, сообщает прокуратура Москвы в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:10

2024-05-05T18:10

2024-05-05T18:10

происшествия

москва

восточный административный округ (москва)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курьер наехал на электровелосипеде на двенадцатилетнего мальчика, переходившего дорогу на улице 15-я Парковая в Москве, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "Тридцатичетырехлетний сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, на улице 15-я Парковая произвел наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок доставлен в медицинское учреждение. Также прокуратура сообщает, что установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение водителя к установленной законом ответственности контролируется прокуратурой Восточного административного округа.

https://ria.ru/20230923/neizvestnye-1898268266.html

москва

восточный административный округ (москва)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, восточный административный округ (москва)