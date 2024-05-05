https://ria.ru/20240505/kurer-1944003335.html
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка - РИА Новости, 05.05.2024
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка
Курьер наехал на электровелосипеде на двенадцатилетнего мальчика, переходившего дорогу на улице 15-я Парковая в Москве, сообщает прокуратура Москвы в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:10
2024-05-05T18:10
2024-05-05T18:10
происшествия
москва
восточный административный округ (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курьер наехал на электровелосипеде на двенадцатилетнего мальчика, переходившего дорогу на улице 15-я Парковая в Москве, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "Тридцатичетырехлетний сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, на улице 15-я Парковая произвел наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок доставлен в медицинское учреждение. Также прокуратура сообщает, что установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение водителя к установленной законом ответственности контролируется прокуратурой Восточного административного округа.
https://ria.ru/20230923/neizvestnye-1898268266.html
москва
восточный административный округ (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, восточный административный округ (москва)
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва)
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на двенадцатилетнего мальчика