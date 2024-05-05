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В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка - РИА Новости, 05.05.2024
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18:10 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/kurer-1944003335.html
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка - РИА Новости, 05.05.2024
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка
Курьер наехал на электровелосипеде на двенадцатилетнего мальчика, переходившего дорогу на улице 15-я Парковая в Москве, сообщает прокуратура Москвы в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:10
2024-05-05T18:10
происшествия
москва
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курьер наехал на электровелосипеде на двенадцатилетнего мальчика, переходившего дорогу на улице 15-я Парковая в Москве, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "Тридцатичетырехлетний сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, на улице 15-я Парковая произвел наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок доставлен в медицинское учреждение. Также прокуратура сообщает, что установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение водителя к установленной законом ответственности контролируется прокуратурой Восточного административного округа.
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москва
восточный административный округ (москва)
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происшествия, москва, восточный административный округ (москва)
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва)
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка

В Москве курьер на электровелосипеде наехал на двенадцатилетнего мальчика

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Курьер наехал на электровелосипеде на двенадцатилетнего мальчика, переходившего дорогу на улице 15-я Парковая в Москве, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
"Тридцатичетырехлетний сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, на улице 15-я Парковая произвел наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок доставлен в медицинское учреждение. Также прокуратура сообщает, что установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение водителя к установленной законом ответственности контролируется прокуратурой Восточного административного округа.
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