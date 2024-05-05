https://ria.ru/20240505/kulichi-1944028802.html
Офицеры СК передали пасхальные куличи жителям Авдеевки
Офицеры СК передали пасхальные куличи жителям Авдеевки - РИА Новости, 05.05.2024
Офицеры СК передали пасхальные куличи жителям Авдеевки
Офицеры Следственного комитета России совместно с волонтерами передали пасхальные куличи жителям Авдеевки, которые находятся в пункте временной дислокации,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T22:47
2024-05-05T22:47
2024-05-05T23:17
россия
авдеевка
молодая гвардия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 5 мая — РИА Новости. Офицеры Следственного комитета России совместно с волонтерами передали пасхальные куличи жителям Авдеевки, которые находятся в пункте временной дислокации, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Сотрудники военного следственного управления по объединенной группировке войск сил Следственного комитета Российской Федерации совместно с волонтерами движения "Молодая гвардия" передали жителям населенного пункта Авдеевка и близлежащих районов <...> праздничные куличи и поздравили с великим праздником Пасхи", — рассказал сотрудник СК РФ.Воскресение Христово в Русской церкви в этом году встречают 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html
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россия, авдеевка, молодая гвардия , следственный комитет россии (ск рф), пасха
Россия, Авдеевка, Молодая гвардия , Следственный комитет России (СК РФ), Пасха
Офицеры СК передали пасхальные куличи жителям Авдеевки
Офицеры СК совместно с волонтерами передали пасхальные куличи жителям Авдеевки