https://ria.ru/20240505/kulichi-1944028802.html

Офицеры СК передали пасхальные куличи жителям Авдеевки

Офицеры СК передали пасхальные куличи жителям Авдеевки - РИА Новости, 05.05.2024

Офицеры СК передали пасхальные куличи жителям Авдеевки

Офицеры Следственного комитета России совместно с волонтерами передали пасхальные куличи жителям Авдеевки, которые находятся в пункте временной дислокации,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T22:47

2024-05-05T22:47

2024-05-05T23:17

россия

авдеевка

молодая гвардия

следственный комитет россии (ск рф)

пасха

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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 5 мая — РИА Новости. Офицеры Следственного комитета России совместно с волонтерами передали пасхальные куличи жителям Авдеевки, которые находятся в пункте временной дислокации, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Сотрудники военного следственного управления по объединенной группировке войск сил Следственного комитета Российской Федерации совместно с волонтерами движения "Молодая гвардия" передали жителям населенного пункта Авдеевка и близлежащих районов <...> праздничные куличи и поздравили с великим праздником Пасхи", — рассказал сотрудник СК РФ.Воскресение Христово в Русской церкви в этом году встречают 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.

https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html

россия

авдеевка

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россия, авдеевка, молодая гвардия , следственный комитет россии (ск рф), пасха