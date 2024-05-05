https://ria.ru/20240505/konflikt-1944031958.html

В Калуге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие

В Калуге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2024

В Калуге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие

Двое пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге, предварительно, серьезных повреждений они не получили, сообщает источник РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T23:34

2024-05-05T23:34

2024-05-05T23:34

происшествия

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Двое пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге, предварительно, серьезных повреждений они не получили, сообщает источник РИА Новости. "Прокуратурой города Калуги взята на контроль проводимая полицией проверка по факту конфликта, произошедшего между гражданами России, в ходе которой одним из участников было применено устройство самообороны", - сообщает прокуратура Калужской области в своем Telegram-канале. Прокуратура Калужской области не уточняет число пострадавших, но отмечает, что "по предварительным данным, серьезных повреждений пострадавшие не получили". В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет представлена дополнительная информация, информирует прокуратура. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что, предварительно, пострадали два человека. Один из участников конфликта в Калуге достал оружие и открыл стрельбу из пистолета "Оса". Однако эту информацию предстоит проверить, подчеркнул источник. РИА Новости пока не располагает комментарием полиции.

https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html

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калуга

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происшествия, калуга