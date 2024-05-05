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В Калуге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2024
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23:34 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/konflikt-1944031958.html
В Калуге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие
В Калуге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2024
В Калуге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие
Двое пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге, предварительно, серьезных повреждений они не получили, сообщает источник РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T23:34
2024-05-05T23:34
происшествия
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Двое пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге, предварительно, серьезных повреждений они не получили, сообщает источник РИА Новости. "Прокуратурой города Калуги взята на контроль проводимая полицией проверка по факту конфликта, произошедшего между гражданами России, в ходе которой одним из участников было применено устройство самообороны", - сообщает прокуратура Калужской области в своем Telegram-канале. Прокуратура Калужской области не уточняет число пострадавших, но отмечает, что "по предварительным данным, серьезных повреждений пострадавшие не получили". В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет представлена дополнительная информация, информирует прокуратура. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что, предварительно, пострадали два человека. Один из участников конфликта в Калуге достал оружие и открыл стрельбу из пистолета "Оса". Однако эту информацию предстоит проверить, подчеркнул источник. РИА Новости пока не располагает комментарием полиции.
https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html
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происшествия, калуга
Происшествия, Калуга
В Калуге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие

Источник: два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Двое пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге, предварительно, серьезных повреждений они не получили, сообщает источник РИА Новости.
«
"Прокуратурой города Калуги взята на контроль проводимая полицией проверка по факту конфликта, произошедшего между гражданами России, в ходе которой одним из участников было применено устройство самообороны", - сообщает прокуратура Калужской области в своем Telegram-канале.
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Прокуратура Калужской области не уточняет число пострадавших, но отмечает, что "по предварительным данным, серьезных повреждений пострадавшие не получили".
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет представлена дополнительная информация, информирует прокуратура.
Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что, предварительно, пострадали два человека. Один из участников конфликта в Калуге достал оружие и открыл стрельбу из пистолета "Оса". Однако эту информацию предстоит проверить, подчеркнул источник.
РИА Новости пока не располагает комментарием полиции.
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