https://ria.ru/20240505/kinschak-1943743798.html

Александр Кинщак: рецидив эскалации между Ираном и Израилем возможен

Александр Кинщак: рецидив эскалации между Ираном и Израилем возможен - РИА Новости, 05.05.2024

Александр Кинщак: рецидив эскалации между Ираном и Израилем возможен

Эскалация напряженности между Ираном и Израилем грозила большой войной на Ближнем Востоке, вероятность рецидива витка эскалации остается, заявил директор... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:00

2024-05-05T10:00

2024-05-05T10:00

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Эскалация напряженности между Ираном и Израилем грозила большой войной на Ближнем Востоке, вероятность рецидива витка эскалации остается, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. В интервью РИА Новости дипломат рассказал о контактах России с Израилем и Ираном в свете обмена ударами двух крупных региональных игроков и попытках Москвы побудить страны отойти от "опасной черты", а также сообщил о предпринимаемых усилиях по открытию генерального консульства в Ливии.— Израиль обменялся с Ираном атаками по территории друг друга. Является ли это свидетельством того, что обе страны в принципе перешли "красную черту", которую ранее опасались пересекать, и теперь подобные эпизоды могут повториться в будущем в еще больших масштабах? Насколько, на ваш взгляд, велик риск большой войны на Ближнем Востоке?— Коренные первопричины нынешней опасной эскалации на Ближнем Востоке связаны с неурегулированностью палестино-израильского конфликта и неспособностью международного сообщества остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа. При этом Израиль продолжает наносить удары и по соседним странам – Сирии и Ливану. Мы всегда подчеркивали неприемлемость таких действий, которые подрывают усилия по нормализации обстановки в регионе. Предупреждали, что подобные провокационные шаги приводят к опасному росту напряженности.В этих условиях израильский авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля, действительно, мог стать своего рода спусковым крючком для начала большой региональной войны. Но Тегеран ответил на этот вызов сдержанно – по утверждению иранских представителей, целями для их атаки в ночь на 14 апреля стали только те военные объекты, которые были задействованы при нападении на дипмиссию Ирана в Сирии. Таким образом, Иран продемонстрировал свои военные возможности, не преследуя цель нанесения противнику максимального ущерба.Считаем, что этот порочный круг в духе око за око необходимо разорвать. Хочется надеяться, что продолжения силового противостояния не будет, и вовлеченные стороны не допустят деградации обстановки вплоть до полномасштабного конфликта. Во всяком случае, из Тегерана поступают четкие публичные сигналы о незаинтересованности в дальнейшей военной эскалации.— Проявляет ли Израиль заинтересованность в активизации контактов с Россией в свете эскалации напряженности с Ираном?— Российско-израильский диалог по широкому кругу тем региональной и международной повестки дня не прекращался. Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств, советов безопасности и силовых структур. Поддержанию позитивного тонуса отношений между Россией и Израилем и сохранению в целом конструктивного настроя способствует личное общение лидеров двух стран.До израильской стороны доводятся наши оценки происходящего в регионе Ближнего Востока, с конца прошлого года переживающего очередной период серьезных потрясений. Осенью 2023 года палестино-израильский конфликт перешел в горячую фазу, что повлекло за собой ухудшение ситуации в израильско-ливанском приграничье, районе оккупированных Голанских высот и акваториях Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. На таком фоне обострились и израильско-иранские противоречия. По сути, в очередной раз нашел подтверждение тезис о том, что неурегулированность проблем между израильтянами и палестинцами негативно влияет на общерегиональную стабильность и безопасность, создает почву для рецидивов опасной эскалации напряженности. Неоднократно предупреждали наших ближневосточных партнеров о высокой вероятности реализации такого сценария.Сегодня мы стараемся использовать имеющиеся у нас возможности, чтобы побудить Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность и отступить от опасной черты для недопущения нового витка насилия, чреватого непредсказуемыми последствиями.— Готовится ли четырехсторонняя встреча глав МИД Турции, Сирии, Ирана и России по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой? Может ли она пройти летом текущего года?— Россия неизменно выступает за нормализацию сирийско-турецких межгосударственных отношений. Эта задача остается в числе наших приоритетов. Как известно, в 2023 году в Москве прошли несколько весьма полезных встреч в формате Россия-Сирия-Иран-Турция, в том числе на уровне министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и руководителей спецслужб.Совместно с иранскими партнерами поощряем сирийцев и турок к продолжению диалога с перспективой выхода на комплексные договоренности, учитывающие озабоченности руководства обеих соседних стран. Считаем, что продвижение этого процесса будет способствовать формированию благоприятных внешних условий для устойчивой нормализации обстановки в Сирии. К сожалению, происходящее в секторе Газа и вокруг него продолжает оказывать негативное воздействие на все процессы в регионе, отвлекает на себя внимание и заставляет перенастраивать шкалу приоритетов коллективных миротворческих усилий.В этих условиях воздержусь от прогнозов относительно возможности проведения в ближайшее время новых встреч в четырехстороннем формате, посвященных восстановлению добрососедских отношений между Дамаском и Анкарой. Но работа на этом направлении, безусловно, будет продолжена.— Ливийская сторона говорила о наличии определенных процедурных и административных проблем в вопросе открытия генконсульства России в Бенгази. Удалось ли их преодолеть к настоящему моменту? Когда можно ожидать открытия российского диппредставительства?— После многолетнего перерыва в 2023 году возобновило свою деятельность посольство России в Триполи, что стало знаковым событием в процессе восстановления полноценных российско-ливийских отношений. Следующий шаг – открытие нашего генконсульства в Бенгази. Процесс согласования с ливийской стороной учреждения нового российского консульского представительства на востоке страны пока не завершен. Необходимо качественно проработать все практические вопросы обеспечения его нормального функционирования, включая логистику и безопасность, что в нынешних ливийских реалиях довольно непросто.В Ливии фактически сохраняется двоевластие – базирующемуся на западе страны правительству национального единства Абдельхамида Дбейбы противостоит сформированный на востоке палатой представителей кабинет министров во главе с Усамой Хаммадом, который поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара. Очевидно, что такое положение дел создает определенные сложности как для нормальной работы находящихся в этой стране дипмиссий, так и для учреждения новых представительств.Продолжаем наши усилия. После выхода на необходимые договоренности с ливийскими властями проинформируем об этом СМИ.

https://ria.ru/20240504/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941891997.html

https://radiosputnik.ru/20240419/izrail-1941130530.html

https://ria.ru/20240421/khamas-1941318165.html

https://ria.ru/20240421/iran-1941366271.html

https://ria.ru/20240419/ataka-1941139284.html

https://radiosputnik.ru/20240423/raisi-1941825744.html

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Алёна Пава

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