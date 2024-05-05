https://ria.ru/20240505/kinolog-1943924890.html

Кинолог перечислил опасности для собак на дачных участках

Кинолог перечислил опасности для собак на дачных участках - РИА Новости, 05.05.2024

Кинолог перечислил опасности для собак на дачных участках

Неверно думать, что все опасности, с которыми собака может встретиться на даче, находятся за пределами участка, перед тем как пускать питомца в огород, нужно... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T03:29

2024-05-05T03:29

2024-05-05T03:29

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925634407_0:57:3437:1990_1920x0_80_0_0_e6a2adf48d30cc2a1967264fb067e59c.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Неверно думать, что все опасности, с которыми собака может встретиться на даче, находятся за пределами участка, перед тем как пускать питомца в огород, нужно избавиться от вредных для животных растений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Решение о том, оставлять тот или иной кустарник или растение в саду, зависит не только от его потенциальной опасности для собаки, но и от любознательности вашего любимца. Если вы обладатель активного молодого питомца, который пробует все на зуб и изучает каждый куст и яму, то здесь важно минимизировать риски. Конечно, не стоит отказывать себе в том, чтобы иметь красивый огород, важно заниматься воспитанием собаки, а также стараться ограничивать контакт любимца с опасными растениями и предметами в вашем саду", - сказал Голубев. Он рассказал, что отравление луковицами растений чаще всего происходит осенью, когда их высаживают, или весной, когда они только начинают цвести. Собака может выкопать луковицу и попробовать ее, а в некоторых случаях такое любопытство заканчивается серьезным отравлением, вплоть до риска погибнуть без экстренной помощи. Среди симптомов отравления кинолог назвал рвоту, расстройство желудка и слюнотечение, вялость, изменение сердечного ритма, температуры тела и кровяного давления. Особо опасны луковицы тюльпанов, нарциссов, крокусов и гиацинтоидеса, подчеркнул Голубев. Тем собаководам, у кого в саду растут эти цветы, следует быть внимательными и постараться максимально ограничить контакт питомца с ними. Кроме того, президент РКФ порекомендовал вовремя собирать желуди и плоды каштана, если эти деревья растут на участке. При употреблении в пищу они могут привести к непроходимости и механическому раздражению стенок пищеварительного тракта, а также отравлению. Содержащийся в каштанах эскулин вызывает у собак рвоту, диарею, потерю аппетита и снижение активности, боли в животе, тремор и жажду. Желуди же опасны из-за дубильной кислоты, которая приводит к тем же симптомам или серьезным аллергическим реакциям. "Если вы используете органическое удобрение для своего урожая, убедитесь, что оно хранится в герметичном контейнере, к которому ваша собака не имеет доступа. Дело в том, что заплесневелые продукты, например хлеб, могут содержать различные токсины, опасные для животного. Если ваш питомец съест плесневый продукт, это может стать причиной отравления, судорог, мышечного тремора. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы у питомца не было доступа к удобрениям", - добавил президент РКФ. Также отравление у собаки могут вызвать фруктовые косточки. Содержащийся в косточках вишни, сливы, персика, абрикоса или черешни цианид также опасен для собаки, как и для человека. При подпадании в организм он может вызывать дыхательную недостаточность, увеличение зрачков, нервозность и признаки шока. Если вовремя не помочь любимцу в таком состоянии, он может погибнуть, предупредил Голубев. При этом косточки, проглоченные целиком, с меньшей вероятностью могут вызвать тяжелые последствия, но могут стать причиной расстройство желудка или удушья, уточнил он. "Помимо опасных растений на вашем участке могут находиться строительные принадлежности, мусор, острые предметы, провода под напряжением - все это может навредить любимцу. Обратите внимание на целостность забора, чтобы собака случайно не убежала с участка. Для особо активных и любопытных собак большую опасность могут представлять глубокие ямы и колодцы. Закройте их для безопасности вашей собаки", - отметил кинолог.

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20231210/kinolog-1914878882.html

https://ria.ru/20240331/kinolog-1936895832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)