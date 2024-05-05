https://ria.ru/20240505/khod-1944007597.html

Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода

Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода - РИА Новости, 05.05.2024

Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:46

2024-05-05T18:46

2024-05-05T18:46

россия

владимир легойда

московский патриархат

великий пост

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского. "Мы сегодня начинаем крестный ход, и мне хотелось бы, чтобы этот крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, приносил в эти места эту святыню - казанскую икону Божией Матери. Поэтому просил бы устроителей крестного хода принять этот образ, беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, рассказывать об истории этого образа, чудесно явленного в наше время с вами как знак милости Божией, как знак любви Богородицы к народу нашему и к Церкви нашей. Прошу принять этот образ и пронести его по городам и весям нашей страны", - сказал патриарх во время пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя. Патриарх во время богослужения помолился у установленного в храме образа и приложился к нему. После богослужения в проповеди он объявил, что чудотворный образ отныне будет находиться в храме Христа Спасителя. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после этого уточнил в своем Telegram-канале, что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади. Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.

https://ria.ru/20240505/putin-1943918489.html

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россия, владимир легойда, московский патриархат, великий пост , патриарх кирилл (владимир гундяев)