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Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода - РИА Новости, 05.05.2024
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18:46 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/khod-1944007597.html
Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода
Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода - РИА Новости, 05.05.2024
Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:46
2024-05-05T18:46
россия
владимир легойда
московский патриархат
великий пост
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского. "Мы сегодня начинаем крестный ход, и мне хотелось бы, чтобы этот крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, приносил в эти места эту святыню - казанскую икону Божией Матери. Поэтому просил бы устроителей крестного хода принять этот образ, беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, рассказывать об истории этого образа, чудесно явленного в наше время с вами как знак милости Божией, как знак любви Богородицы к народу нашему и к Церкви нашей. Прошу принять этот образ и пронести его по городам и весям нашей страны", - сказал патриарх во время пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя. Патриарх во время богослужения помолился у установленного в храме образа и приложился к нему. После богослужения в проповеди он объявил, что чудотворный образ отныне будет находиться в храме Христа Спасителя. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после этого уточнил в своем Telegram-канале, что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади. Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
https://ria.ru/20240505/putin-1943918489.html
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россия, владимир легойда, московский патриархат, великий пост , патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Великий пост , Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода

Патриарх Кирилл объявил о начале крестного хода с Казанской иконой Божией Матери

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского.
«
"Мы сегодня начинаем крестный ход, и мне хотелось бы, чтобы этот крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, приносил в эти места эту святыню - казанскую икону Божией Матери. Поэтому просил бы устроителей крестного хода принять этот образ, беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, рассказывать об истории этого образа, чудесно явленного в наше время с вами как знак милости Божией, как знак любви Богородицы к народу нашему и к Церкви нашей. Прошу принять этот образ и пронести его по городам и весям нашей страны", - сказал патриарх во время пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя.
Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Вчера, 01:03
Патриарх во время богослужения помолился у установленного в храме образа и приложился к нему. После богослужения в проповеди он объявил, что чудотворный образ отныне будет находиться в храме Христа Спасителя.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после этого уточнил в своем Telegram-канале, что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади.
Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
LIVE: Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
4 мая, 23:51
 
РоссияВладимир ЛегойдаМосковский ПатриархатВеликий постПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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