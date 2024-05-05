https://ria.ru/20240505/kharkov-1943976605.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 05.05.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил в воскресенье мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:33

2024-05-05T14:33

2024-05-05T14:33

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил в воскресенье мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове слышны взрывы", - написал Терехов. Подробностей не приводится.

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943967355.html

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Варвара Скокшина

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