https://ria.ru/20240505/khamas-1944010760.html

СМИ: делегация ХАМАС во вторник вернется в Каир для переговоров

СМИ: делегация ХАМАС во вторник вернется в Каир для переговоров - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ: делегация ХАМАС во вторник вернется в Каир для переговоров

Делегация ХАМАС вернется во вторник в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T19:30

2024-05-05T19:30

2024-05-05T19:30

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каир (город)

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 5 мая - РИА Новости. Делегация ХАМАС вернется во вторник в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник. Палестинское движение ХАМАС в воскресенье объявило об окончании очередного раунда переговоров о прекращении огня, которые проходили в Каире с субботы. Согласно заявлению организации, делегация ХАМАС на переговорах в Каире передала свой ответ на предложение о прекращении огня, подготовленное ранее посредниками из Египта. "Делегация ХАМАС сегодня вечером покинула Каир и направилась в Доху для консультаций и вернется во вторник, чтобы завершить переговоры", - сообщил телеканалу источник. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАСзаложников, включая захваченных в плен военных ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС. По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную.

https://ria.ru/20240505/ministr-1943990363.html

https://ria.ru/20240505/telekanal-1943979114.html

https://ria.ru/20231120/zalozhniki-1910492353.html

израиль

каир (город)

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, каир (город), египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году